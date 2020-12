El vuelo a Rusia para traer la Sputnik V fue postergado

Estaba todo aceitado para que el operativo de vacunación se pusiera en marcha pero este jueves las declaraciones de Putin tomaron por sorpresa al Gobierno. El líder ruso advirtió que la vacuna está aprobada para personas de 18 a 60 años y por eso él, que tiene 68 años, no puede aplicársela.

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas, por eso no me he puesto la vacuna. Lo haré cuando sea posible"; dijo el presidente ruso en una conferencia de prensa que hace todos los años.

Luego se intentó aclarar que los dichos de Putin fueron tergiversados y que en realidad no es que no sea recomendable la vacuna para mayores de 60 sino que aún se está probando si es así o no.

Lo cierto es que frente a la incertidumbre el Gobierno postergó el viaje del lunes y por ende la vacunación no comenzará este año.