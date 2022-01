El viaje top de Luana, la jefa del PAMI, es la versión 2022 del cumpleaños de Olivos

Luana Volnovich es el nombre de la directora ejecutiva del PAMI en la Argentina. Es la máxima autoridad del organismo que cuida la salud de los jubilados.

Tiene 42 años y un hijo, fruto de una anterior relación con el senador kirchnerista Jorge Romero, un bonaerense que cayó en desgracia por denuncias de abuso sexual contra mujeres militantes, cuando ya no eran pareja. Antes de eso, en 2011, Luana fue pareja de otro funcionario K, Iván Heyn, un prometedor político quien apareció muerto en un hotel de Montevideo, durante una cumbre del Mercosur, como fruto de un supuesto acto sexual de autosatisfacción.

Antes del actual cargo en el PAMI, Luana fue asesora en gestión educativa en la segunda presidencia de Cristina Kirchner y luego diputada nacional por el Frente de Todos.

Tras las PASO de septiembre pasado fue una de las camporistas que presentó su renuncia para vaciarle de funcionarios el gobierno a Alberto Fernández si éste no condescendía a hacer las reformas que le ordenaba Cristina para dar vuelta ese traspié electoral.

Luana es licenciada en Ciencias Políticas con una especialización en gestión pública. Cuando Alberto y Cristina lotearon los principales cargos en diciembre de 2019, La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, se quedó a cargo de organismos que tienen presencia en todo el territorio nacional y donde se manejan los mayores presupuestos, es decir "la caja", la llave que abre todas las puertas de la política, según enseñó el extinto Néstor Kirchner.

Otro cumpleaños

Luana Volnovich se apresta a pasar a la historia política (clase B) como protagonista de lo que vendría a ser la versión 2022 del cumpleaños de Fabiola. Una historia llena de torpezas que sólo parece explicarse por ese peligroso embotamiento que produce el poder y el secretismo.

Hablamos del viaje de vacaciones que concretaron Luana Volnovich y su pareja, el también camporista Jorge Martín Rodríguez (36), politólogo, quien a su vez es el segundo funcionario en importancia del PAMI nacional. El destino fue la exclusiva isla de Holbox en el Caribe mexicano, donde todo se paga en dólares.

La más elemental de las lógicas indicaba (y así lo advirtió a su tiempo el Presidente) que los funcionarios debían vacacionar en el país para estar a tono con la realidad argentina y para atender con rapidez los problemas que pudieran surgir.

En un país donde no hay dólares, ni reservas, donde los pobres no bajan del 40% y donde el Gobierno no concreta el acuerdo con el FMI, el gesto de los funcionarios Volnovich y Rodríguez, ambos de la crema camporista, es extraordinariamente temerario. Es como pegarse un tiro en el pie. Han mostrado la hilacha de manera tonta, como si fueran nuevos ricos.

De por sí, y aún en tiempos de esplendor, a muchos argentinos les molesta (lo cual es una exageración, claro) que los funcionarios tomen vacaciones hasta en Santa Teresita. Es como si considerasen que el funcionario es siempre full time. Pero muchas veces esas ideas están avaladas por las pésimas performances de muchísimos funcionarios.

Money, money

La Cámpora es la fracción política del Frente de Todos que debe tener más integrantes en la grilla de los mejores sueldos del Gobierno nacional.

Alberto quiere sacar rápido este tema de los títulos principales de los diarios. Pero no está convencido que haya que echar a Luana Volnovich; no quiere otro enfrentamiento con Máximo Kirchner. Sostiene que en lo suyo, Volnovich es buena funcionaria. La solución sería echar al novio de la funcionaria y segundo en la jerarquía del PAMI, Jorge Martín Rodríguez.

Clarín puso en boca del Presidente esta frase: "No me importa la vida privada de las personas, pero no me parece correcto que el número uno y el número dos del organismo estén en pareja". El abecé político contenido en esa frase es el que a la mayoría de los argentinos les gustaría escuchar todos los días en el mandatario.

Sin embargo, escaldados como estamos ante el mar de contradicciones en las que nada esta gestión nacional, nos cuesta creer que el jefe de la Rosada no supiera nada de la relación de pareja de los dos principales funcionarios del PAMI, cuando precisamente en estas grandes organizaciones hay una red de jerarquías y controles cuyo fin es el de actuar como sistemas de alarmas republicanas.

De cualquier forma, el problema central en este aparatoso caso de viajes top e islas exclusivas en el Caribe, ya no es tanto el enojo presidencial y la decisión final que vaya a tomar, sino el efecto negativo, de "casta", que ha producido en la opinión pública.