La detuvieron junto a su familia en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, en un control policial en Termas. Su padre explicó la situación: "La decisión que tomé fue porque tuve que esperar mucho. Pasaban 20 minutos, 40 minutos, pasó una hora y no me daban solución. Y ella estaba muy desesperada. Era una crisis. No me quedó otra que cargarla y llevarla".

El episodio quedó registrado en un video en el que se escucha el llanto de Abigail y la discusión de su padre con un efectivo policial.

¡Aberrante actitud! Abigail padece cáncer y no la dejaron volver a su casa en Santiago del Estero

"Lo que le hizo no tiene perdón. No la dejaba pasar porque nos pedía el permiso de circular. Y no sacamos el permiso para circular. Pero él nos decía que teníamos que tener orden para pasar de Santiago a Tucumán para llevar a mi hija para su tratamiento", explicó luego la mamá de la niña, Carmen.

mauricio macri abigail 1.jpg El tuit de Mauricio Macri por el caso de Abigail

Mauricio Macri, quien empezó a levantar su perfil público con críticas a la gestión de Alberto Fernández y a la "cuarentena eterna" publicó en sus redes la imagen viral del padre cargando a la niña que se realizó a modo de homenaje a la familia.