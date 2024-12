El Tribunal de Cuentas multó a Roberto Righi y a 2 ex funcionarios de Lavalle a pagar $510.000

Además, José Luis Blanco y Juan Carlos Molina, de Gobierno y Hacienda, deberán cancelar $180.000 y $130.000 respectivamente también en concepto de multas en dinero.

Fraude. El Tribunal de Cuentas de Mendoza sancionó a los empleados de la Unidad Fiscal de Financiamiento en 2012. El Tribunal de Cuentas de Mendoza.

El Tribunal de Cuentas auditó pagos de viajes y hoteles con plata de Lavalle

El Tribunal de Cuentas de Mendoza detectó que durante el penúltimo año de la gestión de Roberto Righi la comuna pagó viajes y gastos hotelería con una tarjeta corporativa. Sin embargo, algunos de los destinatarios de esos servicios nada tenían que ver con Lavalle.

Boletos de avión que costaron $30.000 promedio por unidad y alojamientos en hoteles de Buenos Aires, a razón de $20.000 por noche, todo a nombre de personas que no integraban la nómina oficial de la comuna de Lavalle pusieron en alerta al Tribunal de Cuentas comprometiendo al ex intendente y a los dos ex funcionarios.

Los implicados se defendieron presentando un Recurso de Reconsideración y documentación para explicar la situación.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas lo rechazó bajo diversos argumentos, que quedaron plasmados en el fallo de esta semana.

El Tribunal de Cuentas rechazó un planteo y confirmó las multas

1) "La nueva documentación presentada no modifica lo expuesto en el fallo número 18.023 fechado en mayo"

2) "La documentación aportada presenta “incongruencias con los comprobantes adjuntos a la rendición del pago observada de tarjeta de crédito tramitada en expedientes 11673/2021-7 y 9372/2022-1, referida a que la documentación adjunta es de diferentes Hoteles y fechas, lo que representa una imposibilidad de vincular esos gastos a lo pagado con la tarjeta de crédito”.

3) "La multa impuesta a los responsables Righi, Blanco y Molina queda firme".