El suspendido juez federal Walter Bento retomó su defensa ante el Jury de Enjuiciamiento

Uno de esos testigos, precisó el suspendido juez federal, "estuvo 49 días detenido bajo torturas".

JURY a Bento.jpeg El Tribunal del Jury de Enjuiciamiento escucha la declaración de Walter Bento.

Negó, tal como le atribuyó la acusación, haber tomado un crédito del Banco Nación para vivienda única y familiar siendo que tenía tres, lo cual le impedía hacerlo. "Nunca lo hice ni abusé de mi cargo. Me gustaría que el consejero Piedecasas me muestre los papeles, pero no podrá hacerlo porque esa documentación no existe".

El préstamo hipotecario que tomé fue para adquirir una vivienda, dijo Bento y exhibió la resolución 418 de la gerencia del Banco Nación Mendoza que le otorgó ese empréstito a 120 meses de plazo "que no contrarió ninguna norma penal ni administrativa. Pagué en término".

Walter Bento ante el Jury de Enjuiciamiento

El proceso, que se desarrolla en Buenos Aires, comenzó el lunes con la confirmación de la acusación por parte de los consejeros Miguel Piedecasas, Roxana Reyes y Eduardo Vischi y el rechazo de la defensa del titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza.

A su turno, Bento declaró durante una hora y dijo: "Quieren meterme preso para quedarse con el juzgado con competencia electoral a mi cargo hace 18 años; para eso, armaron una causa falsa con testigos falsos: 16 condenados y torturados para que declaren en mi contra".

Walter Bento en el JURY.png El juez Walter Bento en su declaración ante el Jury.

Bento retomó su declaración a partir de las 10 en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.

A continuación lo harán, desde Mendoza, el ex juez federal Alfredo Manuel Rodríguez y el abogado penalista Ricardo Sánchez, además de empleados de la Justicia Federal de Mendoza.

La audiencia de este martes es transmitida parcialmente por el Poder Judicial de la Nación vía streaming.

Jurado de Enjuiciamiento - Causa Bento

Esta causa es independiente del juicio oral y público contra el juez y otras 30 personas por asociación ilícita, que se desarrolla en los Tribunales Federales de Mendoza.

En el banquillo de los acusados están sentados la esposa y dos hijos del matrimonio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos generados por delitos de corrupción.

Noticia en desarrollo