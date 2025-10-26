El sorpresivo snack y con sabor peronista que recibió Cornejo tras emitir su voto

El gobernador aseguró: "Se los vamos a regalar a un amigo peroncho. No los comería porque veo que tienen exceso de grasa".

¿Qué son los 'peronachos'?

Los Peronachos son unos snacks con gusto a choripán que se han convertido en un éxito de ventas en todo el país. En algunos kioskos se pueden conseguir a $1.200 cada paquete.

Peronachos Peronachos, un snack con sabor a choripán.

El creador de los Peronachos es Rodrigo Posadas, licenciado en nutrición. El profesional aseguró que la idea nació de un recuerdo personal. "Mi viejo era bastante radical y se refería a los peronistas como 'peronachos'. En esa época era despectivo. Cuando empezamos a fabricar los nachos antes de la pandemia ya teníamos el concepto, pero no contábamos con las herramientas para darle la estética ni el sabor definitivo”, comentó a una radio de Buenos Aires.

¿Qué dijo Alfredo Cornejo tras emitir su voto?

Tras emitir su voto, el gobernado Alfredo Cornejo dialogó con la prensa presente en la escuela Dr. Julio Lemos y destacó la importancia de la participación ciudadana en esta jornada democrática al explicar que "todo está funcionando correctamente. Como suele pasar en elecciones de medio término, la participación puede ser menor que en las ejecutivas, pero en este caso esperamos una concurrencia más alta que la registrada en las elecciones legislativas provinciales de este año".