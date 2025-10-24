Cornejo pidió terminar con el negocio de las farmacéuticas tras un fallo que respaldó a OSEP

OSEP.jpg La sede de OSEP, en Ciudad.

Revés para un reclamo de un paciente de OSEP

El caso tuvo como protagonista a una paciente con hipertensión pulmonar arterial que solicitó que su cobertura médica le otorgara Remodulin, una marca de laboratorio internacional. OSEP le ofreció Treprostinil Sandoz, un fármaco con el mismo principio activo, concentración y forma de administración, pero de menor costo.

La paciente presentó un amparo y obtuvo una sentencia favorable en primera instancia. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil revocó el fallo luego de que la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza (AETS) -única en su tipo en el país- concluyera que ambos medicamentos son “intercambiables” y que su eficacia clínica es equivalente.

Cornejo en X

“Este hecho rompe la lógica que tanto daño le hace al sistema de salud, la lógica de elegir marcas que cuestan millones más cuando existe una opción de igual calidad”, sostuvo Cornejo, quien destacó que la Justicia respaldó el rigor técnico de la agencia provincial.

El mandatario subrayó que el caso sienta un precedente sobre el uso responsable de los recursos públicos en el sistema sanitario. "Mendoza es la única provincia del país con una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, y hoy la Justicia utiliza su evidencia científica para resolver amparos sin presiones externas”, expresó.

rodolfo montero medicamentos El ministro de Salud, Rodolfo Montero, junto a un cargamento de medicamentos importados.

Cornejo también apuntó contra las prácticas de ciertos laboratorios y reclamó “poner un freno al negocio de las farmacéuticas” que presionan para imponer marcas más costosas. “Mientras en la Argentina la industria farmacéutica suele imponer sus intereses, en Mendoza eso no pasa. Acá las decisiones se toman con datos y con responsabilidad”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador destacó que este fallo es “un paso más para consolidar un sistema de salud serio, transparente y al servicio de los mendocinos”.

Qué es la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) se creó en 2024 por ley, a pedido del Ministerio de Salud y Deportes, y sus dictámenes son vinculantes. La agencia realiza estudios y evaluaciones con alta calidad metodológica, con el fin de velar por el uso adecuado de las tecnologías sanitarias en el ámbito provincial.

En este sentido, la AETS tiene como función principal evaluar la efectividad, eficiencia y seguridad de las tecnologías sanitarias, con el objetivo de asegurar un uso racional y centrado en las necesidades de la población. Esto se realiza teniendo en cuenta el valor terapéutico, el beneficio social y la sostenibilidad del sistema de salud.