El senador libertario Francisco Paoltroni fue deportado de Venezuela

En su cuenta de X, Paoltroni relató la situación: "Migraciones nos deportó sin ningún motivo ni explicación. Nos volvieron a subir el mismo vuelo en el que habíamos llegado. Estamos bien".

Rodeado por siete soldados fuertemente armados, sin explicación alguna y reteniendo nuestros pasaportes, nos impidieron ingresar a Caracas, Venezuela, a pesar de haber sido invitados por @EdmundoGU y @MariaCorinaYA. El régimen de Maduro está haciendo todo lo posible para evitar… pic.twitter.com/KdB44GRwWb — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) July 27, 2024

Esperemos que el domingo se termine este régimen con nosotros tanto que todavía están quedando".

El motivo por el que fue deportado, según la carta que mostró Paoltroni, es que "no cumple con el perfil para ingresar al territorio nacional en calidad de turismo".

Enemigos. El presidente Maduro se abraza con Diosdado Cabello. El régimen de Nicolás Maduro no permitió el ingreso del representante de la LLA para los comicios de este domingo.

Ayer, el diputado nacional del PRO Francisco Bongiovanni (Santa Fe) denunció también que fue deportado por el departamento de Migraciones venezolano.

"Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela", relató Bongiovanni en sus redes sociales.

Los casos de Paoltroni y Bongiovanni se sumaron al del periodista Jorge Pizzaro, quien también denunció haber sido demorado en el aeropuerto de Caracas, donde lo "interrogaron severamente unas diez veces", le sacaron "14 fotos" en diversos escenarios y le retuvieron el pasaporte.