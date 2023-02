El Senado retoma actividades con un tema que divide a Mendoza: la ley de Alcohol Cero

En Senadores hay tres de Mendoza y las posiciones han sido claras en todo este tiempo: los radicales Alfredo Cornejo y Mariana Juri están en contra de la Ley de Alcohol Cero y la peronista Anabel Fernández Sagasti a favor.

Anabel Fernández Sagasti Alcohol Cero Senado.jpg Respaldada por organizaciones sociales, Anabel Fernández Sagasti se ha expresado a favor de la Ley de Alcohol Cero.

Además, 15 de los 18 intendentes de Mendoza expresaron también su oposición. Sólo Juan Manuel Ojeda (Malargüe) y los peronistas Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz) no rubricaron la carta enviada al Congreso para que se postergara el tratamiento del proyecto, lo que sucedió en diciembre pasado.

En cambio, organizaciones civiles, como Madres del Dolor, Estrellas Amarillas y Red Cuidarte + salieron a manifestar su apoyo a la norma y a rechazar la pretensiòn de los jefes comunales y de empresarios y entidades bodegueras.

Por otra parte, en medio de esta polémica el ministro de Gobierno, Vìctor Ibáñez aclaró en su momento que Mendoza no adherirá a la ley y que juridícamente no es obligatorioa hacer controles, incluso en las rutas nacionales que pasan por la provincia,.

¿Sesionarán los senadores de Juntos por el Cambio?

Lo que no se sabe aún es qué hará el interbloque de Juntos por el Cambio: si se presentará a sesionar o se retira del recinto y deja que el Frente de Todos consiga el quórum.

Todo indica que la titular del Senado, Cristina Kirchner, no encabezará la doble sesión en la Cámara Alta (se encuentra en la Patagonia), algo poco habitual en una cita tan importante, y en su reemplazo estará la vicepresidenta del cuerpo, Claudia Ledesma Abdala.

También se buscará darle sanción a la Ley Lucio inspirada en Lucio Dupuy, el nene de 5 años que murió asesinado a golpes en La Pampa, que busca prevenir la violencia contra niños y adolescentes. Por este caso, la semana pasada fuero condenadas a prisión perpetua la madre del niño.

diputados alcohol cero.jpg En Diputados la Ley de Alcohol Cero tuvo media sanción a fines de 2022.

El espacio opositor, mediante un comunicado, había planteado que no iba a sesionar hasta que el oficialismo no retire los pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuestión que no ha hecho.

El Frente de Todos, por su parte, no es seguro que logre el quórum luego de que cuatro legisladores peronistas que responden a las provincias armaron una banca propia.

Se trata del jujeño Guillermo Snopek, la puntana María Eugenia Catalfamo, el correntino Carlos Espínola, y el entrerriano Edgardo Kueider, dos de ellos integrantes del bloque Frente Nacional y Popular y los otros dos de Unidad Ciudadana.