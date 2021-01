El Senado aprobó un pedido de informe sobre la lucha antigranizo

El legislador del FdT hizo hincapié también en que el Gobierno debe escuchar y ayudar a los productores que ya fueron afectados por las tormentas que no fueron combatidas. “Vemos cómo el Gobierno sigue haciendo agua en los temas relacionados a los productores, desalentando esta actividad tan importante para la provincia. La lucha antigranizo sigue funcionando y miles de productores han perdido su producción, esto confiesa el desgobierno y el desinterés que hay por la Mendoza productiva,”, añadió.

A su vez, Sat opinó que “la sensación que me queda es que este es un ‘Gobierno sin alas’, no solo porque no es capaz de hacer funcionar un sistema al no dotarlo de los insumos necesarios, sino también porque no tiene ideas, no plantea acciones concretas para ayudar a nuestros productores”.