Este mes, según el diputado provincial Mario Vadillo, del bloque Ciudadanos por Mendoza, el pago de ese extra se demoró y de acuerdo a lo que publicó en su perfil de Twitter esto se debería a las ausencias de la contadora de la Provincia, Paula Allasino.

"Lo que me dicen algunos policías es que las empresas depositan el pago de esos servicios extraordinarios en tiempo y forma y que desde Contaduría se toman todo el tiempo para efectivizar el pago a los uniformados, según les argumentan a los policías es porque la contadora no va. Hoy en día, contar con ese dinero a principios de mes es clave para esos trabajadores que viven al límite. Además ni siquiera es dinero de la provincia, las empresas pagan y acá hay alguien que pisa esos ingresos", amplió el legislador.

La respuesta oficial no se hizo esperar y fue la misma contadora provincial quien salió al cruce de la publicación de Vadillo. "Si hubo un retraso en el pago se debió a que ayer (por el martes 9) hubo un problema en el sistema, pero esos montos ya se pasaron a Tesorería para que se efectivice el pago. Debo aclararle al diputado que no he faltado a mi trabajo, pese a estar cursando el sexto mes de embarazo y por tanto ser considerada en los grupos de riesgo por la pandemia. Es más me contagié de Covid-19 en octubre y fue la única vez que falté. Ni siquiera me he tomado la licencia ordinaria, ni la de maternidad que comenzará a regir a mediados de abril", retrucó Allasino.

La versión del pago del Ministerio de Seguridad

Según informaron oficialmente este miércoles desde la Dirección de Administración del Ministerio de Seguridad, esos servicios extraordinarios se abonarán este jueves, con lo cual debería estar acreditado el mismo día en las cuentas de los policías que los cumplieron.

"El retraso no es sistemático, sólo se produjo un error del sistema que hizo que se demorara un par de días, pero eso ya está resuelto y lo van a ver acreditado en los primeros minutos del jueves", aseguraron de esa cartera.