El quiebre del PJ mendocino se palpó en las redes y podría reflejarse en el Senado

Su hilo de Twitter cayó como una bomba en otro sector del PJ mendocino que, ya hacia la medianoche y después de procesarlo durante un par de horas, acabó por romper la paz interna.

"Es un desastre lo de la inflación. No puede ser q se siga poniendo excusas berretas y explicando bonito en TV lo inexplicable. Hablo del equipo económico nacional. Sí", posteó Ilardo por si a alguien le quedaba alguna duda.

►TE PUEDE INTERESAR: El peronismo sigue sin poder escapar de su laberinto, tanto en el país como en Mendoza

"Nadie se puede hacer el distraído. Ni Suarez. Ni nosotros. Esto tiene que parar", cerró en un planteo que incluyó una dura crítica también contra el gobernador de Mendoza, donde la inflación es más alta que en el resto del país.

"Es increíble que en Mendoza sea más alta (la inflación). ¿Cómo puede ser que siempre sea más alta y Suarez no haga nada? Mendoza sigue siendo siendo noticia por ser más cara que lo cara que está la Argentina. ¿Se puede ser peor alumno que un alumno muy malo? Parece que sí", se preguntó Ilardo.

¿Quiebre en el Senado provincial? Moyano recogió el guante

La respuesta al jefe de la bancada, como decíamos, llegó hacia la medianoche, también por Twitter y sin nombrarlo. Fue el senador Rafael Moyano, que forma parte de un ala alternativa que va tomando forma en Mendoza, el que saltó con los tapones de punta.

"Los buenos acuerdos de unos pocos. Salir a pegarle al Gobierno del que son parte es raro. Hay una clara recuperación de la Economía y no ponderan nada, es raro", disparó con ironía haciendo referencia a La Cámpora.

tuit rafael moyano vs lucas ilardo peronismo.jpg El primero de los tuits de Rafael Moyano llegó pasada la medianoche. La interna del peronismo mendocino quedó en evidencia.

Para Moyano, acompañado por otro senador provincial Bartolomé Robles, esta postura del kirchnerismo provincial no hace más que tenderle una mano a Alfredo Cornejo y al radicalismo todo.

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Lobos quiere terminar la secundaria en la cárcel

"No hay señales para el pueblo peronista", agrega Moyano en una carta abierta. "Y hace rato lo plantemos 'adentro' del Frente", dice. "Esto parece un juego para seguir entregándole la provincia a Cornejo. ¿Qué unidad venden? ¿Esta división a quién le sirve? Al peronismo no, a Mendoza y a los mendocinos tampoco", se queja el senador que aclara, en diálogo con Diario UNO que el Frente de Todos en Mendoza estaba "junto pero no unido", abriendo la puerta así a un quiebre que podría tener sus consecuencias dentro del Senado provincial, como pasó a nivel nacional.

hilo tuit rafael moyano vs lucas ilardo peronismo.jpg Para Moyano, Alfredo Cornejo es el principal beneficiado de la ruptura en el peronismo mendocino.

Lo que refleja Moyano es que estos planteos ya fueron realizados ante las autoridades del Partido Justicialista local. Que se les dijo que "no representan a las mayorías, ni al peronismo, que no hay plan, que no toman posición y que tampoco proponen acción para realizar un proyecto para la toma del poder", pero que no fueron escuchados.

El guaymallino, que tiene intenciones de ir por la intendencia en su departamento, reclama que todavía no llegaron las prometidas convocatorias hacia adentro del partido, que se ha destratado a quienes no forman parte del sector más kirchnerista del PJ y que la "división se ha cocinado a fuego lento".

"Hacia dentro del peronismo hay quienes estamos dispuestos a defender al Gobierno nacional porque nos ha costado mucho llegar", dijo con firmeza y destacó que "hay indicadores positivos para mostrar, como el crecimiento de la industria, y no se pondera nada de eso".

"Vamos a acompañar el proyecto político al que todavía le quedan dos años", afirmó diferenciándose de la postura de Ilardo.

Ilardo y los Bermejo hicieron pie en el PJ de Luján

La división se vio reflejada en los hechos cuando, al mismo tiempo del bombardeo en las redes, en la sede del PJ de Luján de Cuyo Lucas Ilardo y el maipucino Nicolás Aroma brindaban una charla sobre la economía provincial y los últimos años de gestión del gobierno radical.

adolfo bermejo nicolas aroma lucas ilardo.jpg Adolfo Bermejo acompañó a su amigo Lucas Ilardo en una charla que brindó junto a Nicolás Aroma en Luján de Cuyo.

Acompañando estuvieron los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo, este último nuevo compañero de Ilardo en el Senado provincial; el también senador Helio Perviú, la diputada nacional Marisa Uceda, la diputada provincial Marisa Garnica y el presidente del PJ lujanino Germán Kemmling, entre otros.