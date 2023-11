El "por las buenas o por las malas" de Cornejo generó revuelo en AMPROS, que salió a responderle

►TE PUEDE INTERESAR: AMPROS anunció un paro, movilización y asambleas durante una semana

Rodolfo Suarez y Cornejo.jpg El gobernador actual Rodolfo Suarez y el electo, Alfredo Cornejo.

AMPROS, al igual que ATE, rechazó la propuesta salarial del Gobierno de un 14% de aumento para noviembre y otro porcentaje igual para diciembre con base en el salario de diciembre de 2022; más un 5,80% para enero, febrero y marzo no acumulativo, siempre con base en diciembre de este año.

En las últimas actas paritarias, el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia dio por cerradas las negociaciones y tanto AMPROS como ATE anunciaron medidas de fuerza. SUTE, en cambio, bajará la oferta a las bases. De no haber acuerdo en paritarias, la salida que tiene Suarez es brindar los incrementos por decreto.

Iturbe trató de "violenta y agresiva" la frase de Cornejo sobre las paritarias

"No entiendo la manera violenta y agresiva en que lo dice Cornejo. A las malas ya las estamos pasando", dijo Iturbe con crudeza.

Y respondió: "No desconocemos la situación macro pero que el Gobierno tiene que plantearse una política de Estado a corto, mediano y largo plazo es indudable porque la salud de la Provincia se está viendo afectada. No podemos permitir que se vaya un profesional más y la decepción es tremenda. No necesitamos más maltratos de los que ya se tienen con la saturación en los hospitales y con sueldos que se les están devaluando día a día. Hay que plantearse qué vamos a hacer. Lo que dicen los profesionales es 'por favor, no dejen que el sueldo caiga'".

La secretaria gremial informó que la propuesta -repetida a todos los gremios- consistió en un 14% de aumento para noviembre y un 14% para diciembre, en base al sueldo de diciembre de 2022. "La inflación será superior al 150% y no vamos a llegar con los aumentos ofrecidos. Si no terminamos el año con el sueldo compensado, el año que viene arrancamos con pérdida".

Para ese primer trimestre del 2024, el Gobierno ofreció el 5,80% para cada mes, calculado sobre la asignación de clase de diciembre de 2023, no acumulativo.

El rechazo de AMPROS se debe, según explicó Iturbe, a que "estamos hablando no solamente del salario, sino de acordar el futuro de la salud pública de la provincia y con una recaudación muy por sobre la inflación. En el acta se dejó presentado que en muchos de los meses del 2022 y 2023 es mucho más superior que la inflación. Sabemos que la Provincia gana con la inflación y por lo tanto la ha superado ampliamente y los sueldos han sido el ahorro".

Asamblea AMPROS.jpg AMPROS decidió en asamblea el paro anunciado para el miércoles próximo.

La medida de fuerza adoptada consiste en asambleas de una hora en todos los efectores de salud de Mendoza que comenzaron el martes y continuarán hasta el miércoles de la semana próxima, más un paro sin asistencia a los lugares de trabajo con movilización por las calles de la ciudad para ese día 15 de noviembre.

"Le decimos a Cornejo que no hay ningún problema para dialogar. Que anunciar un paro es la única manera que tenemos de manifestarnos. No es contra el paciente pero no podemos permitir que no haya una mejor oferta para los profesionales de la salud en esta emergencia", expresó la sindicalista.

"Ellos (el Gobierno) han cerrado la puerta y nuestra manera de presionar para volver al diálogo es el paro. El conflicto no nos interesa así que le decimos al senador (Cornejo) que estamos esperando que Suarez vuelva a abrir las paritarias y haga una propuesta que retenga a los profesionales en Mendoza", cerró Iturbe.

"Por las buenas o por las malas"

Al ser consultado por la prensa por las paritarias que se llevan a cabo, el gobernador electo pidió a los gremios que "dialoguen y que entiendan que esta situación la ocasionó un gobierno nacional pésimo. Que entiendan que el Gobierno provincial no puede imprimir billetes como el nacional que hace estupideces".

"En el marco de ese diálogo debemos salir juntos. La dirigencia gremial deberá entenderlo. El Gobierno debe representar el interés general y si da paritarias por encima de lo que puede pagar, como hizo Paco Pérez, vamos a estar en dificultades", expresó el senador nacional.

"El interés general está por encima del particular. En mi gestión lo entendieron por las buenas o por las malas. Tendrán que entender que ésta es una negociación criteriosa y que se tienen que sentar en una mesa predispuestos", dijo generando la reacción de Iturbe.

Dentro del ámbito político, el que tomó el guante fue Lautaro Jiménez, quien fue candidato a gobernador del Frente de Izquierda en Mendoza. El docente y exlegislador afirmó en redes sociales: "Cornejo tendrá que entender que vuelve muuucho más débil y cuestionado que 8 años atrás. Que lo saben todos y que con su chicote de patrón de estancia no tendrá la fuerza que imagina".

"Será por las buenas o por las mejores: con la fuerza del pueblo trabajador tomando las riendas", advirtió Jiménez.