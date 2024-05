El plan de lucha de los empleados y funcionarios judiciales paralizó al Poder Judicial de Mendoza

funcionarios judiciales paro 7.jpg Paro de empleados y funcionarios judiciales. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

El Poder Judicial es un desierto

Una recorrida por las instalaciones del Polo Judicial, los Tribunales Provinciales y el edificio situado en San Martín 322 de Ciudad -donde funcionan las Cámaras del Trabajo- permiten tomarle el pulso al conflicto entre Judiciales, funcionarios, personal del Ministerio Público Fiscal y el Gobierno de Mendoza, en este caso la patronal.

Desierto casi total: audiencias suspendidas, despachos vacíos e incluso vigilancia policial -muchas veces desmesurada- en el cuarto piso de los Tribunales, donde los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen sus despachos.

En el caso del Ministerio Público, mantener el mínimo del servicio público obligó a hacer una reingeniería de personal y de centros de atención.

De hecho, la Comisaría 25 de Guaymallén y una oficina en el Polo concentran, en la emergencia, la atención a los ciudadanos y el trabajo de los fiscales, quienes no adhieren a la medida de fuerza.

El conflicto se activó en febrero, tras el comienzo de la actividad post vacaciones de verano, y se agravó durante el fin de semana de la Vendimia, cuando se dispuso una huelga de varios días. Este esquema se ha repetido desde entonces con paros de hasta 9 días en continuado.

El fallo por la Cláusula C no sale. Ahora, la Corte ordenó una nueva medida probatoria cuando ya estaba para llamar a sentencia, algo que, consideramos no puede hacerse desde lo procesal. La Corte lo sigue demorando El fallo por la Cláusula C no sale. Ahora, la Corte ordenó una nueva medida probatoria cuando ya estaba para llamar a sentencia, algo que, consideramos no puede hacerse desde lo procesal. La Corte lo sigue demorando

Marcelo Fekonja, del gremio de los funcionarios judiciales, dijo a Diario UNO acerca del esperado fallo de la Suprema Corte de Justicia por la Cláusula C, uno de los ejes del conflicto, que determinará si vuelven a estar enganchados -o no- a los aumentos de los sueldos de los jueces.

