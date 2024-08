El PJ repudió a Alberto Fernández tras la denuncia de violencia de género que hizo Fabiola Yañez

Comunicado del PJ Mendocino sobre Alberto Fernández.jfif

El tinte ideológico que el peronismo local incluyó en el comunicado

Luego de algunos párrafos solidarizándose con la presunta víctima le agregaron un tinte ideológico y culparon a la "(SIC) extrema derecha" de intentar crear un "nuevo clima de época" con el objetivo de "desmoralizar a la militancia peronista, a través de la acción organizada y sistemática de los dispositivos de difusión de la extrema derecha y sus aliados".

"La misma extrema derecha que ha negado las problemáticas de género como un tema fundamental de la vida de las mujeres argentinas y ha promovido la destrucción de cualquier tipo de herramienta institucional para ayudar a las víctimas de violencia que no tienen atención mediática, esas mujeres que transitan su padecimiento en soledad y que necesitan de un Estado que las proteja", se explayaron.

Fabiola Yañez ratificó la denuncia contra Alberto Fernández: "Me abofeteaba a diario"

La ex primera dama Fabiola Yañez ratificó este lunes la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género a través de la presentación de un escrito ante la Justicia.

Este martes declaró por el espacio de más de 4 horas vía Zoom. En esta oportunidad, reconoció que comenzó a beber tras los episodios de violencia de género que sufrió de manera constante. Y que Fernández, entre otras cosas, consumía marihuana y alcohol de manera habitual.

Fabiola Yañez.JPG Fabiola Yañez denunció el 6 de agosto a su ex pareja, Alberto Fernández (PJ).

Según detalló Yañez, quien solicitó además ser querellante en la causa, los episodios de violencia iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico.

En el escrito al que tuvo acceso TN, sostuvo además que el "menosprecio constante" y el "hostigamiento" se perpetuaron durante los meses en los que ella permaneció en Madrid.

Asimismo, detalló que el ex presidente la abofeteaba a diario y denunció además episodios de "violencia verbal".

El documento que lleva su firma certificada y de su abogada, Mariana Gallego, consta de casi 20 páginas en las que profundiza y detalla acerca de las lesiones graves y abuso de autoridad que acusa.

El escrito se presentó en el consulado de la Argentina en Madrid y se envió de manera virtual al juez federal Julián Ercolini, y al fiscal Ramiro González.

La ex primera dama señaló que el comportamiento de Alberto Fernández "era una habitualidad", lo que le generó "indudables secuelas de carácter psicológico".

Alberto Fernández dio su versión: "Tuvimos discusiones pero nunca golpeé a Fabiola"

El ex presidente Alberto Fernández concedió una entrevista al diario español El País para abordar las acusaciones que, sobre violencia de género, pesan en su contra. El reportaje fue días atrás pero recién se publicó este lunes por la noche.

Fernández negó rotundamente haber golpeado a Fabiola Yañez, calificando las denuncias como falsas y sugiriendo que "alguien la incentivó a denunciarlo con otros fines".

Durante la entrevista, manifestó su incredulidad ante las pruebas presentadas, incluyendo fotografías que muestran a Yañez con un ojo morado y un brazo con moretones.

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", afirmó el ex mandatario. Además, agregó que no había tenido acceso al expediente judicial y que esperará a que la justicia resuelva la situación.

Acompañado por su abogada Mariana Arce, Fernández subrayó ante El País que su relación con Yañez, durante los cuatro años que convivieron en la residencia presidencial de Olivos, estuvo marcada por peleas constantes.