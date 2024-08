El congreso del PJ reveló cómo es el reparto de poder de los intendentes, los K y la CGT

Aveiro con los sindicalistas de la CGT de Mendoza.jfif

Tanta presión metieron los sindicalistas, que hasta se reunieron con el diputado nacional y ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro dos días antes del congreso.

Al parecer los sindicalistas sabían que por lo bajo maduraba un esbozo de acuerdo y sobrevolaba la idea de que las disputadas 9 sillas se repartieran de la siguiente manera: una para cada uno de los 7 intendentes, otra para lo "caciques" y la restante para los kirchneristas. Ese reparto los dejaba afuera y salieron a reclamar con fuerza en contra del "sectarismo".

cgt peronismo congreso partido justicialista.jpg

La negociación no fue fácil. Pese al reclamo de la CGT hubo espacios que se opusieron férreamente a cederles un espacio y en ese tire y afloje, los que terminaron cediendo fueron Aveiro, a quien le responde políticamente el intendente Emir Andraos, y también acompañó esa decisión el espacio del intendente de Lavalle, Edgardo González.

Claro que ambos no salieron conformes con la negativa "mezquina" de sus compañeros. Es más, hay quienes aseguran que ambos sectores dejaron ofuscados la mesa de negociación. "Se levantaron y se fueron de la discusión", cuentan fuentes que participaron del congreso.

Uno de los representantes del sector de Aveiro, aún enfurecido con lo ocurrido respondió: "Hace 10 años usamos las mismas formas, más allá de quien figure, por qué el que maneja siempre es el mismo, y hace más de 10 años que no ganamos una elección. Osea si no intentamos cambiar las formas y el método, está claro que estamos jugando para el radicalismo y no somos serios".

Quiénes estarán en la disputada Junta Electoral del PJ

Según contó el periodista Julián Imazio este domingo, por la cesión de los tunuyaninos y los lavallinos, la CGT se quedó con dos lugares en la disputada Junta Electoral del PJ. Pusieron a María Luisa Nasif -de SADOP- y a un referente llamado Alejandro Mosci, de acuerdo a fuentes internas.

Con cinco lugares se quedó el sector de los intendentes, puntualmente liderado por los hermanos Emir y Omar Félix; Matías Stevanato de Maipú y Carlos Ciurca, que representa a Flor Destéfanis y Fernando Ubieta ; otro para Celso Jaque por Malargüe y otro para Anabel Fernández Sagasti, que no puso a un nombre menor en ese espacio, sino a su abogado de confianza: Carlos Bianco.