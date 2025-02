El PJ pidió que se investigue el caso de Milei y la criptomoneda $Libra en el Senado y en Diputados

El mismo pensamiento tuvieron los 4 senadores del PRO, Gabriel Pradines, Martín Rostand, Valentín González y Germán Vicchi. También acompañaron el proyecto Flavia Manoni y Marcos Quattrini, todos estos legisladores pertenecen a La Unión Mendocina.

Por otra parte, el senador Dugar Chappel, del Partido Verde, también se sumó a la propuesta.

Sin embargo, los 19 senadores de Cambia Mendoza no acompañaron la idea, como tampoco el senador del PD, Armando Magistretti. La postura de quienes no acordaron sumarse a la iniciativa del PJ fue la de no entrar en una discusión oportunista y dejar que la Justicia se expida sobre el caso de Javier Milei y las criptomonedas.

En el caso del senador demócrata, aseguró que nunca vio una declaración del Senado por la condena a Cristina Kirchner y que veía que otros senadores eran "tibios".

Armando Magistretti.jpg Armando Magistretti, representante del Partido Demócrata.

Qué dice el proyecto que pide que se investigue la causa Milei y las criptomonedas

El proyecto que presentó el PJ y que no logró los dos tercios para ser tratado sobre tablas, manifestaba preocupación ante la promoción pública de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei.

Además, pedía que los siguientes organismos de control investigaran el caso Milei: Comisión Nacional de Valores, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad Informática Financiera (UIF) y el Banco de la República Argentina (BCRA).

Puntualmente, pedía que estos organismos pusieran la lupa sobre el accionar del presidente Javier Milei, y dijeran si se ha incurrido al promocionar la criptomoneda $Libra en abuso de información privilegiada, manipulación del mercado, fraude al consumidor y otro delitos financieros.

Ahora habrá que esperar la postura de los diputados ante el mismo proyecto.