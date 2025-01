El PJ definió su jugada clave para este año electoral: buscará recuperar Las Heras

flor destefanis peronismo.jpg En el PJ mendocino se plantean hacer una buena elección legislativa en el 2025 que sirva de base para las ejecutivas del 2027, y en ese escenario recuperar Las Heras es clave.

Pero los estrategas leen que si ahora Orozco se pone el traje de candidato para volver a la comuna, puede hacerle daño real a los candidatos de Lo Presti, y es en ese juego en donde pretenden fortalecerse.

"Las Heras tiene un gran peso electoral, tanto que con más de 228.000 habitantes disputa el segundo puesto de las comunas más pobladas. (Nota de redacción: el departamento más poblado es Guaymallén, el segundo es Las Heras, el tercero es Maipú y el cuarto es San Rafael). Por eso para nosotros recuperar esa intendencia sería la puerta para empezar a consolidarnos en el primer distrito electoral en el que sólo gobernamos en Lavalle", cuentan algunos peronistas que cargan varias elecciones en la espalda.

Con esa meta trazada la estrategia empieza con una fuerte construcción territorial "de manera tal que en los barrios, en donde hay muchas quejas de la gestión municipal, y en las instituciones; nos vean como una alternativa de gestión y conducción", apuntan los lasherinos.

Adriana-Cano-senadora.jpg La senadora provincial Adriana Cano, se posiciona para ser quien se ponga al hombro la reconstrucción del PJ en Las Heras.

A esa construcción estaría abocada hoy la senadora provincial y presidenta del bloque del PJ, Adriana Cano, que ya compitió por la intendencia en 2023, que tiene detrás al armador Carlos Ciurca y que ahora parece respaldada por otros sectores internos del PJ.

"Ella ya tiene el rodaje de una elección y está dispuesta a medirse. Lo que yo vislumbro es una dura interna en Las Heras porque cuando la dirigencia detecta que hay chances de ganar todos quieren dar la batalla" apunta un alto dirigente del PJ provincial.

En esa apetencia de sumar que ya mostró la conducción de Emir Félix no sólo se convocó a Ciurca, sino también a los sectores de las organizaciones sociales de peso, como el Movimiento Evita, y hasta a los históricos como el ex intendente Rubén Miranda.

Las metas del PJ en el 2025: copar concejos y no perder bancas en la Legislatura

Si ponen la lupa puntualmente en Las Heras, los peronistas son conscientes de que la tarea no será fácil. En el 2027 habrán pasado 12 años sin gobernar esa comuna que supo ser bastión peronista, pero ven grietas en la gestión de Lo Presti y buscarán sacar provecho. Por eso la primera apuesta será ganar terreno en el Concejo Deliberante, en el que hoy son minoría.

En la actualidad sólo tienen dos concejales propios y otro de Protectora que suele jugar en tándem. Pero en las próximas elecciones ponen en juego dos bancas que buscarán renovar además de arrebatarle alguna más al radicalismo que tiene 8 ediles.

Parten de un piso muy bajo, que es el que les dejó las elecciones del 2021 en el que sólo lograron sumar un concejal en tierras lasherinas. Aunque suene a consuelo, para ellos fue un pequeño logro: en otras comunas el peronismo no pudo meter ni un sólo concejal en esas elecciones.

"La meta que nos hemos propuesto es recuperar un piso electoral del 25% como para poder sumar bancas en el Concejo y dar la pelea desde ahí", admiten por lo bajo. Entienden que ese es el camino para dar las discusiones internas a la gestión de Lo Presti, que hoy tiene una cómoda mayoría legislativa.

Una estrategia similar pretenden traspolar a la Legislatura. Hoy enumeran 10 senadores y 9 diputados, aunque divididos en diferentes bloques, y el primer objetivo es no perder bancas ni poder en la Casa de las Leyes. Son conscientes de que si no mueven las piezas estratégicamente, Alfredo Cornejo podría hacer una jugada magistral y hacerse del poder absoluto en la Legislatura, con lo cual no necesitaría ni negociar con ellos algunos proyectos porque tendría aún más legisladores que los que tiene actualmente, con los que logra la mayoría propia.

La gran incógnita del PJ: ¿Cornejo desdobla elecciones o jugará con Javier Milei?

En el centro estratégico de operaciones del PJ tienen claro que más allá de las jugadas que puedan cranear por estos días, los movimientos reales dependerán de si el gobernador Alfredo Cornejo decide desdoblar las elecciones legislativas de este año o no, y juega en tándem, en un frente con Javier Milei.

Javier Milei y Alfredo Cornejo La gran duda del PJ mendocino es si Alfredo Cornejo decidirá unificar las elecciones legislativas de este año con la Nación o si en cambio se mantendrá en desdoblar los comicios. Foto: Prensa de Gobierno

El mandatario ya dio señales a fines del 2024 cuando salió a marcar que el hecho de que la Nación aprobara la ley de Boleta Única, despejaba el panorama. Es que si se hubiera mantenido la boleta sábana en Mendoza especulaban con el arrastre que pudiera generar Javier Milei en la elección, pero con el avance de la Boleta Única eso no ocurrirá porque se votará con dos boletas -una con los cargos nacionales y otra con los provinciales- y en principio el gobernador podría decidir acoplarse al esquema electoral nacional, con lo cual en estas tierras se votaría el 26 de octubre.

En paralelo, tanto Cornejo como su vice Hebe Casado (PRO) han deslizado que ven con buenos ojos la chance de armar un frente con los libertarios, aún cuando a varios sectores del radicalismo les cueste digerir esa alianza.

Igualmente para tomar esa decisión Cornejo tiene tiempo hasta mayo, aunque para los estrategas partidarios esa fecha está a la vuelta de la esquina. Entre tanto ya son 5 las jurisdicciones que decidieron desdoblar las elecciones: CABA (la que más molestó a los libertarios por su peso electoral), Salta, Santa Fe, Chaco y San Luis.

"La que viene es una elección que se va a nacionalizar fuertemente y no nos queda otra que esperar a ver qué decide Cornejo. Si decide unificar y cederle los cargos nacionales a Milei a cambio de definir él las listas legislativas nos pondrá en una difícil situación para contrarrestar eso, pero en ese caso tendremos que marcar la polarización que hay entre ellos", reconoció un antiguo dirigente del PJ, de los que tiene lapicera para sugerir nombres en las listas.

En el terreno de las especulaciones también entra la posibilidad de que el gobierno nacional avance con la eliminación de las PASO, previstas para el 3 de agosto, a través de la reforma política que envió al Congreso, y resta saber qué postura adoptará Cornejo en ese escenario.