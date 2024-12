El petrismo ya le ladra a Cornejo, nuevos aliados para Cambia Mendoza y reformas en la gestión

No habrá piletazos por ahora, aunque la idea está dando vueltas y se trazan pros y contras de la alternativa. En los equipos políticos -los que se dedican a estas labores- del radiaclismo, entienden que casi no hay partidos políticos con peso real en la provincia, salvo los ya conocidos. El PV es valorado porque logró hacerse un nombre, una filosofía y una masa de votantes que creció en cada elección.

Alfredo Cornejo entrevista.jpg La mesa política de la UCR quedó habilitada para buscar alianzas. Cornejo ya abrió la puerta a LLA.

“Ahora, es cierto que también pueden servir manteniéndose afuera. Traccionan mucho voto opositorcomo tercera fuerza. De hecho, algunos de los que le faltaron a La Unión Mendocina el año pasado fueron a los Verdes y suma que se mantengan fuertes”, confían. Del otro lado –el de los aludidos- hay un cambio de época: no sólo no lo niegan, sino que dicen que es algo que “se discutirá cuando se tenga que discutir”. Puerta más que abierta.

El petrismo le ladra a Cornejo

En cuanto a los Jubilados, el oficialismo también reconoció el acercamiento a ellos. Cuando a la fuerza la presidió el diputado Edgardo Civit Evans, se alejaron de Cornejo y se fueron al frente de Omar De Marchi, incluso con candidatos en los departamentos. En el medio hubo cambio de conducción y hoy lo maneja una de las “históricas” del partido: Isabel Grosso. Con ella hablan desde Cambia Mendoza y evidentemente algo traccionan o algo ven los armadores, porque el sondeo para agregarlos está.

No es que el mercado de pases haya abierto antes de tiempo, aunque, para el radicalismo, un poco sí. Una semana atrás hicieron el congreso partidario y quedaron habilitados para hacer alianzas. Lo que explican desde adentro es que, por carta orgánica, cualquier “matrimonio” debe revisarlo el congreso entero; entonces, para ahorrarse tiempo y pasos, constituyeron lo que se llama Mesa de Acción Política, que es la que define. “Igual, la última palabra es de Cornejo”, blanquean.

Ahí empezó el enojo petrista. Griselda Petri, hermana del ministro de Defensa y vicepresidente de la UCR Mendoza, agarró sus cosas y abandonó el encuentro cuando promediaban las 11 de la mañana, contaron distintas fuentes. Es que su sector entiende que debían respetarles el buen resultado de Petri en la PASO provincial de Cambia Mendoza en 2023.

LOMBARDI CORNEJO.jpg Lombardi, presidente de la UCR local, con el gobernador Cornejo el día del congreso partidario.

Entonces, por ejemplo, en la mesa política querían dos lugares y no sólo uno, como quiso darles el cornejismo. Pero a su vez también querían la vicepresidencia, que finalmente no se las dieron. ¿Resultado? Los petristas dijeron “si es así, no queremos nada. Ningún puesto. Adiós”, y en parte cumplieron.

“Estamos dispuestos a ir a una nueva elección interna”

La furia era doble: falta de lugares, pero además el hecho de que contentaran a un intendente no con las sillas propias, sino con las de los cercanos a los hermanos Petri, dicen. No lo toleraron, a pesar de que les daban otros espacios, como el lugar en la Junta Electoral que le ofrecieron a la senadora sanmartiniana María “Bea” Galiñares.

La relación se astilló. Nunca fue excesivamente buena, pero ahora bajó por lo menos un escalón. Y lanzaron un mensaje directo al gobernador: “Si van a seguir sin reconocernos los lugares que nos corresponden, nosotros el año que viene estamos dispuestos a ir a una interna. Si ya nos animamos el año pasado y nos fue tan bien, imaginate ahora”, dijeron a este diario.

De cualquier forma, en ese cuerpo de cinco personas el petrismo quería a dos de los suyos y, si bien el partido dejó a Griselda –a pesar del portazo- quedó afuera el otro nombre que el sector quería impulsar: no alcanzó a quedar plasmado en ninguna lista oficial, pero es el funcionario nacional Leonardo Salvini. Hombre fuerte en Godoy Cruz para esta facción -de hecho fue candidato a intendente allí-.

Cambia Mendoza reunión.jpg De izquierda a derecha: Rodolfo Vargas Arizu, Griselda Petri, Andrés Lombardi, Hebe Casado y José María Videla, durante un encuentro con mejor sintonía en calle Alem. Archivo.

Petri, por su parte, tuvo una buena semana con los elogios de Javier Milei y la cerró acá en Mendoza. Los medios no lo pescaron en la previa, pero organizaron el cierre de año en la sede de Mendocinos por el Futuro, con un acto para 500 personas y la venida presencial del ministro, dato que ningún medio pescó en la previa.

Hebe suena en LLA

En cuanto a las alianzas del oficialismo, se habla desde hace días de que está blanqueada la intención de sumarse a LLA, al menos en las categorías nacionales. Ahí no hay grandes novedades, salvo por un hecho que, de confirmarse, será una bomba política. El viernes, en el final de una semana muy movida en Buenos Aires, alguien dijo en Casa de Gobierno: “Que nadie se sorprenda si Hebe Casado pasa a La Libertad Avanza en estos meses, eh...”

Efectivamente, la provincia puede tener un verano agitado por esas transferencias. No hay nada cerrado, pero la tensión cada vez mayor entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y a su vez entre este y Javier Milei, hace que ese movimiento de la vice local efectivamente sea una posibilidad. Algo de eso se ha hablado en el bullrichismo y al menos lo ponen sobre la mesa como una chance.

El horno no está para bollos con Macri y hace horas se puso peor. Mauricio pidió intervenir el PRO de Córdoba -como antes pasó en Mendoza- y puso a la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso a reemplazar de prepo al presidente que había, Oscar Agost; quien le responde a la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, que a su vez le responde a Patricia. Fue un teledirigido a los escombros que quedaban de esa relación.

Eso hace que no haya apuro por tomar la decisión, cuentan. Primero, por la pelea en sí, que Bullrich aún puede dar desde adentro de los amarillos. Segundo, porque sabe el valor que tienen sus diputados ahora que todavía no son de la bancada de LLA en el Congreso. La mencionada Rodríguez Machado o Damián Arabia, por ejemplo. El caso del ¿ex? senador Kueider recordó cuánto se aprecian cada banca y cada voto.

Patricia Bullrich y Hebe Casado.jpg Bullrichismo local. Hebe Casado y Enrique Thomas con la excandidata.

¿Alguien más quiere afiliarse a LLA Mendoza? Entre las figuras, parece que al menos uno más: el diputado Gustavo Cairo. Dicen que no ha terminado de charlarlo con Facundo Correa Llano, pero que antes sí había tocado el tema con Eduardo “Lule” Menem, en un encuentro que habría ocurrido meses atrás en la mismísima Casa Rosada.

A propósito, el que también insiste ahí es el extitular del PAMI, Carlos Soloa Vacas. Está armando encuentros en los departamentos del sur con miembros del recién creado partido mendocino. Es una suerte de rebelión a Correa Llano y a su sucesor en la mutual, David Litvinchuk. Los tres son autoridades partidarias, pero Soloa quiere ir generando “algo más” por afuera del tándem. Y, por qué no, algunos gestos que puedan ser vistos por los popes en Buenos Aires, por si hay definiciones o cambios en los principios del ‘25.

Planean cambios en la DPA

Asoma un cambio en la gestión. La Dirección de Protección Ambiental (DPA) está próxima a ser reestructurada, según contaron a Diario UNO desde ese organismo. Se trata de una serie de modificaciones que la perfeccionarían -dice el oficialismo- y pueden ampliar las tareas que hace.

Actualmente realizan fiscalización de todas las actividades extractivas de la provincia, entre las que entra el aspecto minero, por supuesto. Eso permanecerá, al igual que las labores en torno al manejo de residuos peligrosos. Sin embargo, la pretensión es que, entre otras cosas, tenga un nuevo plan de reciclaje de residuos y de economía circular, de acuerdo a los datos que ya dan vueltas por Casa de Gobierno.

legislatura diputados.jpg Plena acción en diputados. La Legislatura cerró el año con sanción del Presupuesto 2025, que arrancó en esa cámara.

Por esa misma vía, se planean también cambios a la Policía Minera que serían anunciados también en cuestión de días. Cambios sin dudas sumados a los que ya tendrán de por sí en esa entidad, con la provincia metiéndose con firmeza en la actividad gracias a los cambios y al distrito minero.

“Antes fiscalizaban canteras, ahora será una nueva etapa para todo ese cuerpo y es por eso que podemos tener estas transformaciones”, explican.

Es uno de los impactos concretos del 2024 minero que tuvo Mendoza. El otro se vio en la sanción del Presupuesto 2025: uno de los aspectos en los que más subió la erogación de ese plan de gastos es en control ambiental. El Gobierno afirma que quiere y debe ser cada vez más efectivo en esos controles. Eso, y que antes “no era tanto” lo que se gastaba en ese aspecto, explica el aumento al que hacen referencia.