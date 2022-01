"El peronismo mendocino solo piensa en defender a un Gobierno nacional que ha fracasado"

El 2021, la vuelta a la presencialidad y las legislativas

Para Lombardi, el 2021 fue un año “raro”, por la vuelta a la presencialidad de los legisladores y por que hubo un proceso electoral que, según opinó, “condicionó muchísimo los debates”.

Al respecto, el presidente de la Cámara Baja hizo foco en la actitud del principal bloque opositor.

“El peronismo conducido por la Cámpora tuvo posiciones muy cerradas. En algunos casos mostraron poca profundidad en los debates y en otros falta de posicionamiento político propio, lo que no nos permitió llegar a consensos”.

Uno de los temas más afectados por la falta de consenso con el peronismo local es la reforma institucional, una iniciativa de Rodolfo Suarez que aún no ha podido destrabarse.

Si bien para los temas que no requieren mayoría especial, Cambia Mendoza no necesita del apoyo de la oposición, la falta de diálogo y de acuerdos afectan la legitimidad de los debates. “El problema es que cuando los planteos tienen que ver con el la situación del Gobierno nacional, ellos no están cómodos, sin embargo no se apartaban de ese discurso”, sentenció Lombardi.

En cuanto a la actitud "poco dialoguista" del peronismo en Diputados, Lombardi apuntó a la dirigencia provincial.

“El peronismo mendocino dirigido por la Cámpora le habla solo a su electorado, se cierran ahí. No se puede consensuar porque para ellos es más fácil decir que no, que a sentarse a debatir. Esto fue lo que mostraron durante todo el 2021”

El diputado radical manifestó que las posturas en los temas claves para la provincia venían cerradas, y a su criterio, los legisladores peronistas piensan más en los posicionamientos políticos al defender al Gobierno nacional que en la realidad de la provincia.

En la misma línea, sostuvo que el proceso de ordenamiento que debe enfrentar el peronismo de cara al 2023, puede provocar un cambio beneficioso para la provincia. “Ellos tienen que decir si van a seguir defendiendo a un Gobierno nacional que ha fracasado en todo sentido”

Andrés Lombardi (10).jpeg Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Quién es el interlocutor válido

Si bien adujo a la falta de diálogo y a las "posturas cerradas del peronismo" en la cámara que él dirige, Lombardi explicó que mantienen un diálogo con el principal interlocutor que es el presidente del bloque, Germán Gómez. Cabe destacar que este legislador no pertenece al sector interno de la Cámpora, sino que está alineado con el sector de los hermanos Félix, de San Rafael.

“Tratamos de mantener el respeto institucional, de hablar con el presidente del bloque y con algunos referentes puntuales, pero igualmente se nota que hay un condicionamiento fuerte de los sectores vinculados a la Cámpora en la toma de decisiones del resto de los peronistas. Es cierto que dentro del peronismo hay matices, pero ninguno se desacopla de la estrategia nacional”

Lombardi fue por más y cargó las tintas en la presidenta del PJ mendocino y senadora electa, Anabel Fernández Sagasti.

“Creo que Anabel ha marcado esa estrategia. Su vínculo con Cristina ha hecho que el peronismo de Mendoza haya dejado de representar a los sectores sociales para los que antes era un referente”

Qué esperar

Según vaticinó el radical, la actitud de los legisladores peronistas no va a cambiar y en los próximos tiempos. Va a ser aún más difícil consensuar con ellos. “El kirchnerismo de Alberto está muy condicionado por Cristina y lo más problemático de esto es que la agenda del peronismo en Mendoza la va a manejar Cristina hasta el fin del mandato de Alberto”

"No van a priorizar los intereses de los mendocinos, no van a ser una oposición colaborativa donde traten de acompañar las posiciones de gobierno. Ellos pierden las elecciones y no escuchan el resultado de las urnas. Siguen insistiendo con sus ideas, después incluso de ver el fuerte respaldo de Cambia Mendoza en las elecciones. Si vos tenés una mayoría propia en la cámara, la oposición se permite ser mucho más irresponsable, el teorema de Baglini se cumple a la perfección", dijo

Andrés Lombardi (17).jpeg Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Agenda pendiente

Entre los temas que quedaron pendientes en el 2021, y esperan resolver, dos son los que más le preocupan a Lombardi: la Reforma Institucional y la Boleta Única.

"El Poder Ejecutivo nos dio libertad para hacer cambios y mejoras en los proyectos que nos enviaban, pero trabajamos todas las iniciativas que nos enviaron. Esa parte la hemos cumplido bien. los que nos quedó pendiente fueron estos dos proyectos, que esperamos resolver en el 2022. Hemos conseguido trabajar sobre todas las iniciativas que nos envió Rodolfo Suarez"

También remarcó que espera que el 2022 sea más fructífero en cuanto a gestión legislativa, ya que el 2020 estuvo atravesado por la época más difícil de la pandemia y en el 2021 hubo una combinación de la problemática sanitaria con el contexto electoral. Esto, volvió a decir, condicionó muchísimo los debates.

Polarización de la Legislatura

En cuanto al nuevo paisaje legislativo, casi totalmente polarizado entre peronistas y radicales, Lombardi no considera que pueda haber cierta prepotencia en sacar leyes sin la aprobación de la oposición, solo apelando a la mayoría de votos con la que ellos cuentan

“Si tuviéramos un peronismo razonable y con un proyecto para la provincia de Mendoza, esto no tendría por qué afectar. Un proyecto que supo tener en algún momento. Tendríamos más acuerdos y consensos”

Andrés Lombardi (13).jpeg Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

De todas maneras, no cree que esto vaya a ocurrir.

“Mientras se mantenga este peronismo trabador, de poner palos en la rueda, decir que no a todo, vamos a tener que seguir gestionando con los recursos que nosotros tenemos sin esperar grandes ayudas de la Nación, mantener ordenadas nuestras cuentas públicas, confiar en avanzar con nuestro proyecto”

En medio de la entrevista, Lombardi quiso aclarar por qué focalizó las críticas en la actitud de los legisladores peronistas.

“Muchas veces hemos conseguido acompañamiento de las otras fuerzas, desde el Partido Verde, Partido Intransigente, Protectora. De hecho, el 90% de los proyectos se acuerdan por consenso. Pero siempre nos falta el acompañamiento del peronismo en los temas centrales y que pueden marcar agenda. En esto, el peronismo sí o sí quiere diferenciarse del Gobierno provincial. Creo que hay una gran impronta de Cristina en esto. Creen que poniéndole palos en la rueda a Rodolfo Suarez se hacen más competitivos, pero ese no es el camino, sino construir una alternativa mejor y no dedicase a que al oficialismo le vaya mal”.