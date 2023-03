El peronismo mendocino celebró el dólar vino que anunció Massa y el Gobierno lo retrucó

Cuando salía del hotel Hyatt en donde se realizó el desayuno de Coviar, el ministro de Economía de la Nación, admitió que aún falta trabajar cómo va a ser el procedimiento de liquidación, como será el ingreso y salida de divisas, importaciones y exportaciones, y adelantó que "lo vamos a trabajar con la Coviar como lo hemos hecho con otros sectores".

COVIAR Vendimia 2023 (55).jpeg El ministro de Economía remarcó que las definiciones de cómo se implementará el nuevo dólar para la vitivinicultura las tomará en conjunto con los referentes de Coviar. Foto: Axel Lloret

Por su lado, la titular del BICE Fideicomiso y asesora del equipo de Massa, la mendocina Gabriela Lizana se encargó de resaltar que en 20 días el mismo ministro reunirá a los actores principales de la vitivinicultura para estudiar los detalles y tomar aquellas definiciones de implementación del dólar.

También acotó que si bien aún no se han dado precisiones sobre el tiempo de vigencia de ese dólar para la vitivinicultura, "estas herramientas se anuncian hasta el 31 de diciembre, pero no tiene aún una fecha específica", remarcó.

Pero apenas unos minutos después del anuncio, el peronismo mendocino que viene defendiendo la asistencia de la Nación a los productores, desde la primer visita de Massa tras el desastre que dejaron las tardías heladas, salió al unísono a celebrar el nuevo dólar.

Uno de los primeros fue el diputado nacional Adolfo Bermejo, que se encargó de enumerar en Twitter el resto de los anuncios que trajo el súper ministro y destacó: "Préstamo de 50 millones de dólares para el Proviar II, línea de crédito de 10.000 millones para los productores y ampliar con más de $583 millones para los afectados por inclemencias climáticas y otros $540 entregados a municipios".

También la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti apeló a su Twitter para valorar que fue "el Estado nacional" quien acompañara a los productores y trabajadores y en paralelo remarcó que esa política no era otra cosa que "apostar a que la vitivinicultura no pierda competitividad".

Sin embargo no dejó pasar la oportunidad para criticar a la gestión del Rodolfo Suarez: "lo que nos falta es un gobierno provincial aguerrido, que se ponga la camiseta y defienda los intereses de los mendocinos".

"Falta saber cuánto durará el nuevo dólar"

El ministro de Economía local, Enrique Vaquié, fue categórico cuando se lo consultó por su mirada sobre el nuevo tipo de cambio que anunció Massa para la vitivinicultura: "falta conocer todo, sobretodo dos datos claves, a qué valor estará ese dólar, $220, $250 o $300 nadie sabe y sobre todo cuánto tiempo dura", se preguntó el funcionario de Suarez.

Vaquié recordó que sostener en el tiempo esa nueva medida que adoptó Massa es fundamental para que sea productiva para el sector vitivinícola. "La vitivinicultura y las economías regionales, no sólo la de Mendoza, pasa igual con la producción de limones por ejemplo, no son commodities y no podes acumular y vender de golpe en 6 u 8 meses, te hacen falta ciclos productivos más largos, tenés que llegar a acuerdos, que aprueben el vino o la fruta. Son cosas que tiene sentido si duran 18 o 24 meses como mínimo, entonces esos valores no se conocen, ni a qué valor ni cuanto durará", planteó.

Ese mismo planteo que renovó ahora el ministro mendocino, es el que hizo en noviembre cuando el mismo Massa llegó a Mendoza y esbozó que habría un dólar diferencial para el sector vitivinícola, lo que efectivamente se terminó de anunciar ahora, 4 meses después de aquella primer visita.

También recordó la charla que en aquella primera visita el ministro Massa y el gobernador Rodolfo Suarez hablaron sobre cuánto era lo que se necesitaba para asistir al golpeado sector agrícola mendocino, que por aquel momento había quedado devastado por las tardías heladas.

"El gobernador habló con él y le dijo que para dejar a los productores en condiciones de recuperarse para el año que viene hacían falta $8.000 millones, y le planteó que nosotros como Gobierno pondríamos $4.000 millones y que los $4.000 restantes lo pusiera el Gobierno nacional. En aquel momento anunció $1.500 y hoy dijo que ya no son $1.500 sino $540 millones. En parte lo hemos compensado nosotros con lo que contó el gobernador porque pasamos de $4.000 y $6.000 millones, pero sigue faltando plata, por eso me quedó un sabor muy feo de la incomprensión del ministro para con los productores con los que sigue incumpliendo", se quejó.

La misma queja resaltó en su Twit la diputada nacional Jimena Latorre, quien no ahorró ironías a la hora de comparar los anuncios del ministro de Economía. "Lo de Sergio Massa en Coviar es una renovación de votos.. de confianza?" se preguntó la legisladora radical y resaltó: "De los 1.500 millones que prometió hace 120 días ahora dice que 500 van a llegar la semana que viene... En la puerta de la oficina del Ministro debe haber un cartelito que dice: "hoy no se fía, mañana sí"...