El peronismo anticipó su postura y pidió no endeudarse para ampliar la traza del Metrotranvía

“Es la misma obra. Si estaba destinado ya un capital, ¿por qué no la hicieron?”, manifestó Derrache este miércoles en Séptimo Día, el programa político de Canal Siete. “Si no lo encararon, entonces esa plata va a sobrar, no se entiende el porqué de este nuevo endeudamiento que proponen, y hay que discutirlo”, agregó.

Jorge López (UCR) y Mercedes Derrache (PJ) debatieron en Séptimo Día sobre el plan de gastos del Gobierno para 2023.

Efectivamente, la obra forma parte del Presupuesto 2022, y sin haber solicitado montos de organismos externos. La respuesta desde el Ejecutivo para ese cambio de estrategia es que, según marcan, a la provincia le conviene que el dinero llegue de afuera y que la deuda se pague a través de los próximos años.

“Claro que está en el presupuesto, es una idea a largo plazo. Estamos pensando casi en duplicar la red que tenemos en 48 meses”, respondió ante la consulta de UNO el subsecretario de Servicios Públicos, Natalio Mema. “Con la autorización legislativa de 2022, lo que vamos a hacer es licitarla este mismo año; pero eso no significa que tengamos la plata. Si se paga en el tiempo es mucho más barato para Mendoza, y para las generaciones venideras, que son quienes lo usarán”, señaló.

El BID y los "bonos verdes", cerca de sumarse al proyecto

El proyecto prevé aumentar la traza del metrotranvía en sus dos extremos: hasta el aeropuerto de El Plumerillo, y por otro lado hacia Luján de Cuyo. El desafío es encontrar a los organismos que quieran financiarlo y analizar de qué manera podría extenderse esa deuda en el tiempo. Según explicó el subsecretario, son al menos tres las entidades que se acercaron para elaborar un potencial acuerdo, y el BID es uno de esos posibles socios.

image.png Mema expuso en la Comisión de Hacienda el pasado martes 11 de octubre. Afirmó que el mejor camino para ampliar la traza es pedir financiamiento externo.

“Al ser una obra sustentable, porque no contamina, califica para bonos verdes, que son inversiones que hacen algunas empresas. Lo hacen, o bien para cumplir con metas de responsabilidad social, o, sobre todo, para mitigar otras apuestas que hacen y que sí tienen un impacto mayor (en términos ambientales). Entonces esta es una gran posibilidad que se presenta: adquirir fondos a tasas más bajas de las que se consiguen en el mercado”, señaló Mema.

En términos prácticos y en el mejor de los casos, eso implicaría que el proyecto podría avanzar más rápido de lo estipulado, y que Mendoza tendría el doble de vías para sus formaciones antes de 2027. Algo que, sin embargo, depende de la palabra final de la oposición, que se ha mostrado contraria a un nuevo endeudamiento en dólares; sobre todo por el complejo perfil de pagos que asoma para la provincia en cuestión de meses.

“No estamos diciendo ni que sí ni que no (vamos a aprobar). Pero queremos discutirlo con mayor profundidad. Veamos los números: hay un superávit que permite hacer varias cosas. No decimos la totalidad del paquete de obras, pero sí algo. No vemos conveniente, hoy, seguir endeudando a la provincia con otros 280 millones de dólares”, puntalizó Derrache, en referencia a la suma total de los cuatro proyectos que pidió Suarez.

metrotranvía nuevas duplas 2022.jpg Antes de fin de año, el Gobierno recibirá 3 duplas nuevas del metrotranvía, donadas desde Estados Unidos.

Quien le respondió fue el diputado y economista Jorge López (UCR), también invitado a debatir en el estudio de Canal Siete: “Endeudarse tiene beneficios en cuanto al tiempo y las condiciones. Eso ponderamos y ponemos de relieve. Las reuniones las hemos tenido: estuvimos exponiendo durante más de cuatro horas en la Comisión de Hacienda con los ministros. Ese remanente del que hablan, que es de 17 mil millones de pesos aproximadamente, ya está contemplado para hacer obras el año que viene”, completó.

Polémica por otras obras

El metrotranvía no fue lo único que objetó la legisladora. Derrache señaló que el acueducto Santa Rosa - La Paz tiene financiamiento aprobado desde principios de 2021 y que el Gobierno “no hizo los actos útiles para llevarlo a cabo”. “Entablamos diálogo con el Fondo Fiduciario Federal de Inversión Regional (FFFIR) y nos dijeron que había cambios operativos, pero ya son dos años en los que la obra no se ejecuta, nos parece mucho tiempo”, criticó.

Jorge Lopez 5.jpg Jorge López (UCR) defendió la manera en que el Ejecutivo presentó las obras que quiere hacer en 2023: "El ministro Isgro estuvo exponiendo cuatro horas y media en la comisión", dijo.

“Pero ha habido una reingeniería del proyecto", le respondió López. "Es parte del proceso que demora cada obra. Indudablemente que tiene una necesidad de tiempo para poder concretarse y en eso estamos avanzando”. A ese intercambio se sumaron cuestionamientos hacia el plan hídrico del gobernador, respecto al cual la opositora señaló que "faltaron muchas precisiones y no hubo la cantidad de reuniones necesarias para aclararlo todo". Sólo la doble vía del Este quedó fuera de discusión.

Por último, la senadora dijo que aún no siente haber tenido el tiempo para que su partido analice cada punto del presupuesto, y del pedido de financiamientos en dólares, antes de tener que votarlos. Según dijo, el presidente de la bancada en Senadores, Lucas Ilardo, intentará solicitar nuevas reuniones con el oficialismo para despejar dudas antes del martes, que es cuando la Cámara Alta tiene previsto debatir la pauta de gastos.

