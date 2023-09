El periodista de Diario UNO Julián Imazio será moderador en el debate de candidatos a gobernador

Para quien comenzó como conductor de radio y televisión, ser periodista de diario le permitió tener aportes diferentes a los que le dieron los medios electrónicos a su carrera. Así lo contó a Diario UNO.

El diario y un manejo más minucioso de la información

Imazio afirmó que "nunca un comunicador está tan comprometido con el lenguaje como cuando escribe", e inmediatamente amplió este concepto.

Siento -al menos en mi caso es así- que todo el manejo de la información es más minucioso, más 'fino' en la gráfica. Elude la repetición, te exige una segunda lectura de los datos, entre otras necesidades y eso la torna, a veces, y no en detrimento de ningún otro soporte, más rigurosa Siento -al menos en mi caso es así- que todo el manejo de la información es más minucioso, más 'fino' en la gráfica. Elude la repetición, te exige una segunda lectura de los datos, entre otras necesidades y eso la torna, a veces, y no en detrimento de ningún otro soporte, más rigurosa

En cuanto a la reflexión que exige el diario sobre un tema periodístico, explicó que "escribiendo descubro con mayor precisión cuánto sé y cuánto no sobre un tema. Qué preguntas ya tenía en la cabeza pero no les había dado forma; a cuáles las tenía, pero estaban mal planteadas o eran erróneas; cuáles me surgen en el momento, etcétera. Inclusive, escribir muchas veces me revela qué pienso yo sobre un tema. Es como abrir la información de otro modo. Ojo, esto es personal y es una percepción. No es una regla general en absoluto".

Julián Imazio Gisela Campos.jpg Gisela Campos y Julián Imazio, conductores del noticiero central de Canal 7, fueron los seleccionados de Grupo América como moderadores del debate de candidatos.

Acerca de su trabajo como periodista político, aseveró que "escribir me facilita el análisis. Sacás conclusiones casi siempre, buenas o malas, o sea, valiosas o previsibles. Para notas analíticas o de opinión, eso suma, desde luego. O te enriquece porque le buscás más aristas a cada tema".

Imazio no dejó de valorar el hecho de haber sido elegido como conductor del debate de candidatos, junto a su compañera de tareas Gisela Campos, por Grupo América. "Es una alegría y un orgullo muy grande para mi", destacó.

El debate podrá verse en vivo en Diario UNO

Los lectores de Diario UNO no solo podrán seguir las repercusiones del debate histórico en el diario, sino que podrán verlo en vivo, a través de un enlace en la página.

Hay que recordar que la realización del debate único, público y obligatorio de candidatos a gobernador será este día domingo 17 de septiembre de 2023, de 20 a 22.30, en la Sala Naranja del Espacio Cultural Julio Le Parc.

A través de un sorteo que se realizó en la Junta Electoral, en presencia de los apoderados legales de los cinco partidos entre los que se disputa la gobernación de la provincia, la posición que tendrán en el escenario del Le Parc será la siguiente: de izquierda a derecha, estarán Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), Omar De Marchi (La Unión Mendocina), Mario Vadillo (Partido Verde), Lautaro Jiménez (Frente de izquierda) y Omar Parisi (Frente Elegí)

El encuentro será histórico, porque es la primera vez que una ley provincial regula su realización y quienes no asistan perderán los espacios de publicidad audiovisual que les corresponde.

Además, lo conducirán figuras de todos los medios electrónicos locales: Imazio y Gisel Campos por el Siete, Denia Gómez y Cristian Pérez Barceló por Medios Andinos -Canal 6 de San Rafael- y Daniela Galván y Sebastián Goiburo representarán a Canal 9.

Cuántos bloques tendrá el debate y qué temas se expondrán

Los cinco candidatos a gobernador de Mendoza debatirán durante 4 bloques, mientras en un quinto bloque también se enfrentarán los candidatos y candidatas a la vicegobernación: Hebe Casado (Cambia Mendoza), Daniel Orozco (La Unión Mendocina), Lucas Ilardo (Frente Elegí), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y Noelia Barbeito (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad).

Los tópicos definidos para mostrar propuestas y explicar el plan de gobierno son 5 (4 para candidatos a gobernador y 1 para candidatos a vice).

Se desarrollarán en el siguiente orden: primero seguridad y justicia, segundo los temas institucionales y de transparencia -espacio para los vices-, tercero servicios públicos, cuarto educación y quinto desarrollo económico.

Incluso se encargó al azar el orden en el que los expositores hablarán durante cada uno de esos ejes. Así, en seguridad y justicia empezará exponiendo el FIT, en temas institucionales y de transparencia arrancará el Frente Elegí; en servicios públicos el primero será el Partido Verde, en educación la apertura será para Cambia Mendoza y en desarrollo económico el inicio será para La Unión Mendocina.

En cuanto al mensaje de cierre, la fila será la siguiente: La Unión Mendocina, Cambia Mendoza, FIT, Partido Verde y Frente Elegí.

Las intervenciones comienzan con 1 minuto 20 segundos para que cada candidato haga una exposición. Luego hay una pregunta de los conductores, la respuesta de 30 segundos y una segunda pregunta sobre la temática con su correspondiente espacio de réplica. Vale aclarar que estas consultas de los periodistas son abiertas y no están prefijadas, por lo que los oradores tendrán que improvisar sus contestaciones.

En el cierre, por otra parte, se otorga un minuto -ya sin preguntas-, haciendo hincapié en el mensaje central que cada quien quiere compartir con la ciudadanía. En principio, no habrá lugar para que los aspirantes se interpelen de manera directa entre sí.

Los periodistas de Canal 7 conducirán los bloques 1 y 3; y los del 9 los bloques 4 y 5. En tanto, el bloque de los vicegobernadores estará coordinado por Medios Andinos.

