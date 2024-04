La Subsecretaría de Deportes de Mendoza presentó el Programa de Desarrollo Deportivo

programa desarrollo deportivo-subsecretaria deportes (1).jpg Momento de la presentación del Programa de Desarrollo Deportivo y del Centro de Acondicionamiento Físico en la Subsecretaría de Deportes, con la presencia de los presidentes de las entidades deportivas involucradas.

Las entidades que rigen los deportes locales y que estarán dentro de este Programa de Desarrollo son 14, entre las están el tenis, básquetbol, atletismo, taekwondo, vóleibol, balonmano, natación, tenis de mesa, ciclismo, triatlón, pádel y BMX, escucharon atentamente, plantearon algunas inquietudes y conocieron el alcance de estos proyectos, que beneficiarán a deportistas de esas disciplinas, a partir de 13 años.

El ABC del Programa de la Desarrollo de la Subsecretaría de Deportes

Quien tuvo a su cargo explicar los detalles finos de estas iniciativas gubernamentales, fue el director de Alto Rendimiento y Deporte Federado de la Subsecretaría de Deportes provincial, Rodrigo Araya.

"El programa en sí es lo que antes eran los Centro de Tecnificación, sólo que a estos les agregamos, por un lado, las Escuelas de Desarrollo, para las categorías más chiquitas; y un Centro de Acondicionamiento Físico, por el otro, para los deportistas de los seleccionados mendocinos, que va a funcionar en el Aconcagua Arena", dijo Araya.

programa desarrollo deportivo-araya-chiapetta-benito (1).jpg Rodrigo Araya, director de Deporte Federado y Alto Rendimiento, el subsecretario de Deportes de Mendoza Federico Chiapetta, y el coordinador técnico del Centro de Acondicionamiento Físico, Alejandro Benito.

Centro de Acondicionamiento Físico

"Este Centro de Acondicionamiento Físico va a ser gratuito, al igual que el Centro Médico. La idea de esto es que los seleccionados (mendocinos), no solamente de los Juegos Binacionales, sino también de las Federaciones y Asociaciones que apoyamos con el Centro de Desarrollo, y que son 14, tengan un lugar donde los deportistas de hasta 18 años, y lo que corresponde a la construcción del jugador, desde los 13 años, puedan hacer ahí todo el desarrollo físico", detalló el profesor.

Luego completó diciendo: "Ahí van a poder ir con sus preparadores físicos, o trabajar con personal nuestro, como Pablo Anastasi y Gastón Ferrer, que son dos especialistas que conocen mucho el entrenamiento deportivo".

Este centro creado vendría a funcionar como un "pequeño Cenard" (Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Nación), y así lo detalló el funcionario de la cartera de deportes de Mendoza. "Esto vendría a completar lo que nos faltaba para que esos chicos vayan con sus entrenadores de los seleccionados de cada deporte". Luego Rodrigo sumó: "Hay veces que ellos no pueden acceder a un gimnasio, no lo pueden pagar. La idea es que no sea un gimnasio que se transforme en una competencia para los gimnasios privados, sino que sólo lo puedan usar los deportistas que están integrados en seleccionados".

programa desarrollo deportivo-rodrigo araya (1).jpg El director de Alto Rendimiento y Deporte Federado de la Subsecretaría de Deportes provincial, Rodrigo Araya, explicó los motivos y alcance del Programa de Desarrollo Deportivo para jóvenes atletas.

El porqué de los deportes elegidos para el Programa de Desarrollo

Respecto a la elección de los deportes que se incluyeron en el mencionado programa, el profesor Araya informó: "Lo que hemos hecho es ampliar un poco la base de los deportes que están en los Juegos Binacionales, y de federaciones, como el triatlón, el pádel, que están en desarrollo en la provincia y proyección regional, y los incluimos".

También aclaró que "hay deportes como el hockey, el rugby, y el fútbol de salón, que tienen un crecimiento tan grande que no lo necesitan. Estos deportes en su mayoría tienen su propio centro de alto rendimiento".

El director de Alto Rendimiento señaló cómo surgió la iniciativa: "La idea es apoyar a los deportes de los (Juegos) Binacionales, sobre todo lo que hemos detectado que no han tenido buenos rendimientos en estos últimos torneos, como el atletismo, la natación, el taekwondo, el tenis de mesa, porque necesitan este soporte desde la Subsecretaría".

juegos-binacionales-1.jpg Las bajas performances de algunos seleccionados de Mendoza en los Juegos Binacionales obligaron a hacer ajustes en la política deportiva de competencia para jóvenes de entre 13 y 18 años.

Araya explicó que se debió hacer un ajuste de tuerca en el sistema aplicado hasta entonces al indicar lo siguiente: "Los Centros de Formación, donde el año pasado, lo que hacíamos era coordinar y articular con los Directores de Deportes de cada los departamentos (municipios), y lo que les preguntábamos a ellos qué deporte era el que querían desarrollar, o cual les faltaba desarrollar", completó.

"Si bien esta iniciativa fue buena, no tuvo el éxito que esperábamos, por distintos motivos, como que el Director de Deportes tenga otra visión, o lo quiera hacer al deporte más social, y para esto está el Área de Deporte Social y Comunitario", sumó.

Desarrollo localizado y puntual de cada deporte

Destacando un trabajo en conjunto entre el gobierno y particulares, en este caso las entidades deportivas, Rodrigo Araya reveló cuál será el sistema de trabajo. "Lo que vamos a hacer ahora es, con esas mismas federaciones que apoyamos con el Programa, ver en qué departamentos no tienen desarrollo, y quisieran hacerlo. Por ejemplo, el básquet, que quiere desarrollarse en Las Heras. Hablando con (Enrique) Tolcachier, éste nos decía que otros lugares a los que quieren desarrollar, son Tupungato, Tunuyán y San Carlos (Valle de Uco)".

"Para eso vamos a ir con el presidente de la federación (de básquet) a ver a estos directores de deportes, para decirles que esta federación detectó que necesita desarrollar su deporte en este departamento. Ahí nosotros colaboraremos pagando el recurso humano (profesores), y que la escuela de formación tenga llegada directa luego al deporte federado, que no termine siendo un deporte “social”, y luego de esa formación ingrese a la competencia formal", concluyó el director de Deporte Federado de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza.