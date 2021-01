"Los otros días me gastaban por lo del pelo al huevo. Me decían, ‘ésa es la actividad del periodismo’. Bueno, pero como el pelo no nace en los huevos, los huevos no tienen pelos. Lo que yo decía es que no hace falta inventar informaciones falsas, rumores u operaciones para impedir que se lleve adelante la campaña de vacunación o una temporada veraniega", dijo un enredado Kicillof.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frodamiansilva%2Fstatus%2F1353122774672408577 "Bueno este es un mensaje para todos los jóvenes y jovenas" jajajajaja que hombre Kicillof — RODRIGO SILVA (@rodamiansilva) January 23, 2021

La nueva frase, pronunciada durante el regreso del servicio del tren de pasajeros entre General Guido y la estación Divisadero de Pinamar, se ubicó rápidamente en el top ten de tendencias de Twitter.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbetty_sasha%2Fstatus%2F1353113384858886144 Me hicieron el día hoy, Con los huevos de kicillof



Kicillof: "Conseguimos una temporada ejemplar en pleno coronavirus"

La vuelta del tren a Pinamar

En la presentación, Kicillof afirmó que "allí donde llega el tren aparecen los pueblos, la actividad económica, el desarrollo y por eso es una conexión vital".

"El tren le cambia la vida a la gente, cuando no está se ve la decadencia pero cuando vuelve se vigoriza la actividad económica", expresó.

Kicillof indicó que Buenos Aires se expandió por la ramas del ferrocarril " y allí donde aparecía el tren aparecían los pueblos, aparecía la actividad económica y el desarrollo".

"Y uno puede ver también la historia inversa, hoy la provincia está plagada de pueblos y localidades que decayeron porque se terminó el tren", remarcó.

"Acá tenemos un ferrocarril que sirve en temporada, para que haya mas turismo, pero después todo el año, fuera de temporada, cuando aquí quedan los y las bonaerenses que mantienen esto vivo, mas allá del turismo. Esta gente necesita tener alternativas a este trabajo estacional. Por eso es necesario que el ferrocarril les facilite, abarate el transporte. Ese es un desafío enorme", afirmó.

Posteriormente, el gobernador resaltó que "la salida de la pandemia" del coronavirus " no es un milagro" y resaltó que "hacer trenes también es contribuir" a lograr ese objetivo".