El PD se va del Frente Cambia Mendoza con críticas a la UCR

"La alianza no pasó de ser un acuerdo meramente electoral. No obstante los reclamos, no se hicieron reuniones del frente ganador, ni se cumplió con el programa de gobierno y de transparencia institucional que habíamos firmado los partidos fundadores de la alianza; ni se nos consultó en absoluto para las políticas que instrumentaba el PE provincial ni tampoco respecto de las iniciativas que remitía a la Legislatura", indica uno de los párrafos más categóricos, destinados a justificar el portazo.

El PD se integró al Frente Cambia Mendoza junto a la UCR, Libres del Sur, Partido Socialista, CC ARI, PRO, FE y Frente Renovador en 2015 "para erradicar la escandalosa corrupción".

El Frente Cambia Mendoza compitió por primera vez en las elecciones 2015 que llevaron al radical Alfredo Cornejo a la gobernación en lugar de Francisco Pérez. El correlato nacional de la alianza estuvo dado en la victoria de Cambiemos que puso catapultó a Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación para suceder a Cristina Fernández de Kirchner.

Ya en 2019 fue parte de los comicios en los que Rodolfo Suarez, también radical, fue elegido primer mandatario provincial.

El PD se marcha del Frente Cambia Mendoza denunciando a los socios mayoristas por "transgresión de las normas de lealtad y respeto mutuo" y en particular a Cornejo, a quien acusan de "inmiscuirse en nuestros asuntos partidarios y cooptar a nuestra fuerza política".