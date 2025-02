El Papa Francisco difundió un mensaje y afirmó que continúa su internación "con confianza"

“Agradezco sinceramente a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la dedicación con la que llevan a cabo su servicio entre los enfermos”, expresó el Pontífice a través de sus redes sociales.

El Papa Francisco escribió un mensaje a los fieles en sus redes sociales y agradeció el apoyo que le brindan en sus días de internación.

Francisco está internado en Roma debido a una complicada infección pulmonar que ha generado preocupación tanto entre los fieles como en la comunidad internacional.

El Papa Francisco agradeció los mensajes de apoyo en X

En su cuenta de X, el Papa Francisco agradeció este domingo los mensajes que ha recibido: "En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!".

"Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el Evangelio de hoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de “arriesgar el amor”!", continuó.

Además, recordó que este domingo se cumplen tres años de inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, y calificó este aniversario como una "ocasión dolorosa y vergonzosa para toda la humanidad”.

"Al mismo tiempo que reitero mi cercanía al sufrido pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a orar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”, continuó el sumo Pontífice.

El Papa Francisco pasó "una noche tranquila"

Los mensajes en esta red social llegaron luego de una nueva actualización sobre su estado de salud. El Vaticano informó que Francisco pasó "una noche tranquila" después de haber sufrido una crisis respiratoria el sábado.

El pronóstico continúa siendo "reservado", según informaron en medios del Vaticano, por su avanzada edad y las enfermedades preexistencias que tiene, como una afección pulmonar crónica.

Francisco fue ingresado en el hospital el 14 de febrero, después de que se agravara una bronquitis que había estado padeciendo durante varios días. Su diagnóstico inicial reveló una infección respiratoria compleja que evolucionó hacia una neumonía bilateral. Los médicos le recomendaron reposo absoluto y le prescribieron cortisona, antibióticos y oxígeno suplementario según su necesidad.