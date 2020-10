El movimiento de Grabois le respondió al empresario de Alvear

Sorprende ver en algunas personas el grado de desconocimiento o ignorancia que persisten en reproducir. ¿Será del mismo tenor del de los españoles cuando llegaron a nuestra América? ¿Será como aquellos que en nuestra Patagonia preferían ver un desierto despoblado ahí donde se desarrollaban culturas originarias?¿O será de aquellos que prefieren ver en lxs pobres la causa de la pobreza y no en la usura, en la expoliación de los bienes comunes y en la explotación de trabajadoras y trabajadores que a lo largo de nuestra historia la oligarquía y su espectro han practicado con el pueblo?

Le comentamos que el señor Grabois y los movimientos sociales a los que tanto insulta no tenemos que venir a ningún lado, porque ya estamos acá. Y como no las menciona en su escrito, le contamos de paso que las compañeras son mayoría entre nuestrxs trabajadorxs. Profundo desacierto el desconocernos, rasgo central de quienes se sienten el ombligo del mundo y no conocen más allá de lo que los han acostumbrado. Le contamos además que desde el sector de la economía popular, del que Grabois es uno de sus tantos referentxs, ya desarrollamos desde hace años experiencias exitosas del modelo de agricultura que pregonamos. Soberanía Alimentaria se llama, por si está interesado en estudiarlo, conocerlo. Eso sí, le advertimos que tiene marcadas diferencias con su modelo de patrón, y no acepta insultos o suspicacias en relación a la problemática de consumo, ya que por si no lo sabía desde las organizaciones en que nos nucleamos trabajamos también con dispositivos que intentan mitigar y trascender ese flagelo de las drogas del que los grandes ganadores en su modelo de sociedad se han beneficiado y que profundizan.

Gustosxs de discutir el modelo productivo agrario de nuestra provincia, y por qué no el general, cuando quiera. Tenemos mucho para contar de los trabajos que realizamos, productivos y socio-comunitarios, que por lo visto muchas veces la ceguera de clase no permite ver. De hecho hace años que venimos insistiendo en eso con los gobiernos provinciales, programas y proyectos presentados, pedidos de tierra para esto que usted dice incluído. ¿Pero sabe qué ocurre? Cuando ven que la cosa viene en serio y se les caen esos discursos estigmatizantes, y quedan en evidencia los privilegios de algunos por sobre la mayoría, rompen toda posibilidad de construir una política de Estado para el sector. No hay con qué darle a las mentes colonizadas, o mejor, sabemos que sí, pero es un proceso de largo recorrido social y cultural, político, que muchxs de nosotrxs (por propia experiencia decimos) venimos realizando. Porque pensar en una sociedad igualitaria, en la que quepamos todxs, digna, y plena de derechos, no es lo mismo que el pensarse en una sociedad en la clave única del tener para ser, de patrones y súbditos, que después nos dan presidentes que piden perdón al rey por habernos liberado de su yugo. Después de todo quizás coincidamos y podamos también hacer juntxs la reflexión sobre qué otras emancipaciones aún nos quedan como comunidad por realizar.

Seguiremos construyendo, hasta que la dignidad se haga costumbre!"