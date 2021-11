Sucede que el plan nacional que ideó el ministro Guzmán y se publicó en el Boletín Oficial a fines de la semana pasada, por un lado otorga una línea de préstamos a las provincias para los gastos de caja chica de los gobernadores, a devolver en 30 cuotas con 6 meses de gracia que saldrá del FFDP; y por otro abre la chance de que las provincias que ya recibieron esos créditos durante la pandemia, puedan refinanciar esa deuda.

Rodolfo Suarez-Casa de Gobierno.jpg El ministro de Hacienda Lisandro Nieri, analiza otros caminos para achicar el rojo de $18.400 millones de la deuda de Mendoza.

"Esto nos permitiría descomprimir parte de la deuda de Mendoza en unos $4.000 millones aproximadamente. En nuestro caso no es tomar un nuevo crédito, sino refinanciar lo que le debemos al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Así de la deuda de $18.400 que vence el año próximo se reduciría a $14.400", calculó el titular de Hacienda.

Según los números que miran una y otra vez en Hacienda, de aquellos $18.400 millones de la deuda de Mendoza, $8.000 millones son con ese Fondo Fiduciario y con este nuevo plan se podría extender la fecha de pago de la mitad de esa deuda.

Otras posibilidades que baraja el equipo de Nieri para reducir la deuda, está compensar la que mantiene con la Nación y hasta se ilusionan con poder cancelar parte de lo que se debe.

Respecto de la posibilidad de que Mendoza tome algo de esos préstamos que lanzó Guzmán, Nieri no lo descartó pero acotó que desde la Nación aún no adelantan cuál será el monto a repartir entre las provincias, ni tampoco el criterio con el que repartiría esos fondos, por lo cual todavía no se puede analizar aquella opción.