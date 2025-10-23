El ministerio de Seguridad emitió un comunicado por los disturbios frente a la Legislatura

Un grupo de personas que se identificaban con el partido de Izquierda de los Trabajadores realizaron una actividad que habría terminado en una serie de enfrentamientos.

Desde el Ejecutivo explicaron: "Durante la tarde de este jueves se registraron incidentes frente a la Legislatura provincial, protagonizados por un grupo reducido de manifestantes que buscó generar disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad".