El Ministerio de Seguridad de Mendoza, a cargo de la ministra Mercedes Rus, publicó este jueves un posteo en su red social X en donde dio la postura del Gobierno, luego de una serie de manifestaciones frente a la Legislatura.
En las redes sociales
El ministerio de Seguridad emitió un comunicado por los disturbios frente a la Legislatura
Desde la cuenta oficial del Gobierno, se dio a conocer la postura de Seguridad frente a una manifestación que se realizó este jueves
Un grupo de personas que se identificaban con el partido de Izquierda de los Trabajadores realizaron una actividad que habría terminado en una serie de enfrentamientos.
Desde el Ejecutivo explicaron: "Durante la tarde de este jueves se registraron incidentes frente a la Legislatura provincial, protagonizados por un grupo reducido de manifestantes que buscó generar disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad".