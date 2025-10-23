Inicio Política Legislatura
El ministerio de Seguridad emitió un comunicado por los disturbios frente a la Legislatura

Desde la cuenta oficial del Gobierno, se dio a conocer la postura de Seguridad frente a una manifestación que se realizó este jueves

La ministra Mercedes Rus encabeza la cartera de Seguridad que emitió un comunicado oficial.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza, a cargo de la ministra Mercedes Rus, publicó este jueves un posteo en su red social X en donde dio la postura del Gobierno, luego de una serie de manifestaciones frente a la Legislatura.

Un grupo de personas que se identificaban con el partido de Izquierda de los Trabajadores realizaron una actividad que habría terminado en una serie de enfrentamientos.

Desde el Ejecutivo explicaron: "Durante la tarde de este jueves se registraron incidentes frente a la Legislatura provincial, protagonizados por un grupo reducido de manifestantes que buscó generar disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad".

Tuit del Ministerio de Seguridad de Mendoza

