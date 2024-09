El exministro Gianni Venier va al Senado para desterrar miedos sobre el registro de ADN para resolver delitos

gianni venier año judicial.jpg El exministro de Seguridad de Mendoza Gianni Venier va al Senado para llevar la experiencia del registro de huellas genéticas digitales.

“Lo importante es que no tengan miedo. El registro no es peligroso, es anónimo y solo funciona por matcheo. No se puede identificar la huella con un nombre y apellido porque es un sistema de códigos: por un lado el del perfil genético y por otro el de sus datos”, adelantó Venier, que ya pasó por la experiencia cuando se trató el proyecto en Diputados.

Proyecto importado desde Mendoza

El Registro de Huellas Genéticas “funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios”, reza el primer artículo de la iniciativa.

El proyecto llegó con una modificación clave desde Diputados que impuso la oposición: quedará bajo la tutela del Ministerio de Justicia y no del de Seguridad.

Los perfiles de ADN que se sistematizarán serán aquellos “asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculados con una persona ya identificada judicialmente como imputada; de las víctimas de un delito obtenido en la escena del crimen, si hubiese dado el consentimiento expreso; de cadáveres o restos humanos no identificados; de personas con algún familiar “desaparecido o extraviado”; y de “personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales”.

banco de huellas geneticas-caso Agostina Trigo.jpg El examen de ADN fue clave para resolver el femicidio de Agostina Trigo y María Pía Persia, como los más actuales y resonantes que ha permitido el uso del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas en Mendoza. Gentileza: Prensa Gobierno de Mendoza

La misma ley explica que el “ingreso de perfiles genéticos en el registro deberá contemplar el uso de un código único de acceso, en modalidad de código de barras, de modo que los perfiles almacenados no incluyan los datos filiatorios del individuo o de los rastros que le dieron origen, de modo de salvaguardar la objetividad en la búsqueda de los datos y contemplar las garantías constitucionales en cuanto al respeto de los derechos humanos y a la protección de datos personales”.

Mientras que la “decodificación sólo se realizará en caso de un impacto identificatorio positivo y será realizada con control judicial suficiente por quienes incorporaron los perfiles genéticos y en las actuaciones que dieron origen a la incorporación”.

Gianni Venier va al Senado a defender el registro de ADN

El abogado, exdirector de Inteligencia de seguridad y exministro de Mendoza se presentará a dar su exposición sobre el software especializado CODIS, desde las 17. Lo hará en el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; y de Justicia y Asuntos Penales.

“En Mendoza aplicamos el sistema con un condimento que resultó clave para la investigación penal: la extracción de la muestra de ADN se le hace a todo aquel que sea imputado en una causa. No se hace por una cuestión de culpabilidad, sino de identificación de las personas, como la huella digital”, explicó el exfuncionario.

“Esa muestra va al registro innominada, con un código como en el del FBI, y solo se revelan los datos si hay matcheo”, agregó.

Esta cuestión de si se puede o no identificar al dueño del perfil de ADN en el registro fue tema esencial de su exposición en Diputados y presume que lo será ahora en el Senado. “Costó que entendiesen que no se puede identificar con nombre y apellido a la huella genética. Tenían los mismos miedos de persecución que cuando se comenzó a utilizar la huella digital como identificación y en casos judiciales, en 1913”, recordó.

“La huella digital fue una revolución y hoy nos identificamos con ella en todas partes, incluso para entrar a las salas del Senado. Al ADN hay que considerarlo del mismo modo. Y hay que desterrar otro miedo: no hay modo de implantar la huella genética en una escena con una muestra”, dijo Venier.

En parte por allí versará su exposición esta tarde, intentando hacer su aporte para que el proyecto salga rápidamente de comisiones y se vote en el recinto.

El modelo de Mendoza

El Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de Mendoza fue creado por la Ley N° 8.916, con el objetivo de que la provincia cuente con datos específicos de los perfiles genéticos de las personas para agilizar las etapas investigativas que se llevan adelante desde la Justicia.

Los datos recabados hasta la fecha dan cuenta de la trascendencia de la labor realizada por los profesionales de esta área clave, que provee a la Justicia del material indispensable para lograr evidencias y dar con quienes cometen delitos, tales como crímenes, robos y abusos sexuales.

registro-provincial-de-huellas-geneticas-adn.jpg

Hasta hoy, el laboratorio ha logrado recabar un total de 87.003 perfiles genéticos. De ese total, 52.242 corresponden a imputados, 12.452 a personas que cumplen condenas, 12.514 a integrantes de las fuerzas de seguridad provincial y 9.815 a personal de empresas de seguridad privada. En tanto, otros 297 perfiles logrados a través de la extracción de material genético pertenecen a integrantes del personal del Ministerio Público Fiscal y 583 a voluntarios.

El 67% de esos perfiles coincide con el de personas condenadas o imputadas, lo cual da cuenta del alto nivel de efectividad de este complejo dispositivo que ha permitido acortar los tiempos al momento de esclarecer los hechos delictivos ocurridos en el territorio provincial. Un total de 4 mil causas resueltas en las que ha tomado intervención el mencionado registro y 1.068 coincidencias positivas forman parte del balance logrado desde su creación hace casi ocho años hasta hoy.