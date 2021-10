El malquerido Marcos Peña vuelve camuflado como asesor externo de la Vidal

Peña afirma que ahora sólo es "asesor externo" de María Eugenia Vidal y que él ha acudido ante el llamado de la dama, no al revés. Muchos suponen que eso quiere decir que no se va meter en el manejo de la campaña de la coalición opositora. Suponen mal, así responden varios lenguaraces del corazón político del PRO donde Peña no dejó muchos amigos del alma. Más de uno se ha puesto en guardia.