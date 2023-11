Según confirmaron a El Cronista allegados a Milei y fuentes diplomáticas de Estados Unidos, la comunicación se concretó al mediodía y el presidente electo invitó a Biden para su asunción el 10 de diciembre pero ello no será posible. Es que el mandatario estadounidense dijo que no podrá asistir por "problemas de agenda". No dieron más detalles.

También en el diálogo telefónico de Milei y Biden se habló de la situación en Israel con el ataque recibido por parte del grupo terrorista Hamas. Milei expuso su preocupación por los rehenes que tiene Hamas, entre los cuales se encuentran 21 argentinos. A su vez, los voceros de Milei calificaron "de "muy buena y productiva"la charla telefónica.