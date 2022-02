El liberalismo se consolida a nivel nacional y busca marcar la cancha dentro de Cambia Mendoza

Fortalecer el espacio liberal dentro de Juntos por el Cambio

Mosso destacó que el grupo que buscan fortalecer, pretende que las ideas liberales sean tenidas en cuenta a la hora de realizar una propuesta de gobierno para el 2023, y para esto, trabajan en una agenda con los temas principales para el liberalismo.

Consultado acerca de la posibilidad de sumar a Javier Milei en el encuentro, Mosso explicó que aún no ha llegado ese momento porque lo que ellos se proponen en la cumbre del 19 de marzo, es fortalecer un espacio liberal dentro de Juntos por el Cambio y no jugar por fuera del Frente. Sin embargo, no lo descartó de plano la posibilidad. De hecho, hay fuertes rumores que indican que Bullrich podría consolidar una alianza con Milei para el 2023. Pero, por el momento, solo se trata de elucubraciones y no de certezas.

Lo más concreto en cuestión de "acercamientos" con sectores liberales que no pertenecen a Juntos por el Cambio fue la reunión que mantuvo el 9 de febrero Bullrich y Luis Rosales, quien integra el partido Avanza Libertad. Hay una posibilidad cada vez más certera de que ese acercamiento se convierta en una alianza real.

Cuáles son los principales temas en la agenda de Liberales Juntos

En la reunión previa a la cumbre de marzo, de la que participaron los legisladores provinciales Gustavo Cairo (PRO), Josefina Canale (PDP), Hebe Casado (PRO), Guillermo Mosso (PD) y los dirigentes Carlos Aguinaga (PRO), Sergio Miranda (Republicanos Unidos). También se sumaron a la convocatoria, Horacio Bermejo Hilger de la Fundación von Humboldt y la Cátedra Alberdi, lo que se buscó fue establecer una agenda con los temas que más le importan al liberalismo. Aunque no estuvieron presentes, también están dentro de este armado los legisladores nacionales Omar De Marchi y Álvaro Martinez.

Además, como explicó el diputado Mosso, quieren mostrarse como una opción organizada, que más allá de jugar dentro del Frente oficialista, ofrece otra perspectiva.

En este sentido, lo más importante para los liberales es hacer foco en la baja impositiva, la simplificación de los regímenes laborales, la agilización del comercio exterior, la construcción de seguridad jurídica, la eliminación de subsidios y la baja del gasto público.

Estos serán los temas a tratarse en la cumbre que se realizará en Córdoba y en la que ya está confirmada la participación de Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy. A estos, se les sumarán figuras políticas nacionales como Federico Pinedo, Alejandro Finocchiaro, Waldo Wolff, Javier Iguacel, Luciano Laspina, Pablo Walter, Juan Curutchet, Héctor Huici, Martín Tetaz, Gustavo Lazzari