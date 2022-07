El kirchnerismo, con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, aprobó la moratoria para jubilarse

El programa de regularización de deudas previsionales le demandaría al Estado casi $200.000 millones en los próximos dos años, según los cálculos de ANSES.

Lo que se busca es regularizar períodos faltantes de aportes jubilatorios hasta diciembre de 2008 inclusive con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo con la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.

Anabel Fernandez Sagasti en el Senado.jpg Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) se refirió a todas las dificultades de los trabajadores para poder aportar como consecuencia de la situación económica del país que se arrastra desde la década de los '90.

Los benificios del proyecto de Anabel Fernández Sagasti

En lo que queda de 2022 cerca de 500 mil personas en edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la ley. Además, otras 300 mil estarían en condiciones en 2023. Se trata de personas que no han podido sumarse a las moratorias jubilatorias anteriores por las restricciones que acumularon a partir de 2016.

El plan de pago tiene una duración de dos años y puede ser prorrogado por el gobierno nacional. Tiene una mirada a mediano plazo y la idea es "crear una conciencia previsional en todos y todas para que puedan prever hacia el futuro cómo estarán sus aportes cuando lleguen a la edad jubilatoria. Estamos siguiendo la agenda de 800 mil familias que esperan una respuesta urgente", resaltó Fernández Sagasti.

La legisladora mendocina explicó que la propuesta se elaboró a partir de "una preocupación urgente", por la cantidad de argentinos en edad jubilatoria o pre-jubilatoria, sin los aportes necesarios para realizar el trámite.

La senadora analizó las distintas crisis socioeconómicas y del mercado de trabajo que atravesó la Argentina, fundamentalmente a partir de la década del '90 en donde los niveles de informalidad y de desempleo fueron enormes y explican la situación en la que se encuentran los argentinos que no reúnen hoy las condiciones para jubilarse.

“Estos trabajadores no es que no aportaron porque no estaba en su voluntad, aportar al sistema previsional. No aportaron porque sobrevivieron a las diferentes crisis económicas que se dieron en la Argentina, como la hiperinflación del 89’, los picos de desocupación de los 90’, el 2001, y ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿Los vamos a dejar sin jubilación, sin acceso a derechos?”, reflexionó.

Además, puso en valor la recuperación de la universalidad de la inclusión previsional como política de Estado, a diferencia de las políticas de precariedad en materia de cobertura durante el macrismo en su gestión.

