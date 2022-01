El intendente Righi insiste en probar un sistema similar al antigranizo para provocar lluvias

El intendente se refiere a un hombre de 34 años que murió porque quiso protegerse del temporal bajo un árbol que se le cayó encima, en Villa Tulumaya. En cuanto a los daños materiales, al menos 117 casas terminaron inundadas y hubo tres derrumbes parciales.

"Si tenemos en cuenta que la provincia gasta por año entre 5 y 6 millones de dólares en la lucha antigranizo -incluyendo aviones, pilotos, materiales-, no pueden pasar estas cosas", acusa.

Lavalle.jpeg El temporal causó estragos en Lavalle, y el municipio calcula que unas 9000 hectáreas productivas sufrieron pérdidas considerables. En la foto, el intendente hablando por teléfono al lado de una vereda destrozada.

"El sistema está desorganizado"

"No soy solamente yo el que dice que podría haberse evitado este desastre. También lo dice el radarista", remarca Righi.

Alude a que días atrás, Hugo Videla -quien está encargado de la Sede de Operaciones de Zona Norte en la lucha antigranizo- marcó distintas falencias del sistema. Algunos lo acusaron de estar operando políticamente, pero el intendente apoya la versión de Videla: "vos no podés funcionar bien si la empresa que maneja los aviones tiene a la gerencia en Córdoba. Y a los pilotos yo los respeto mucho como profesionales, pero no pueden estar haciendo guardias desde su casa".

Righi subraya: "Hay que entender que la acción antigranizo es preventiva y cuando funciona correctamente es muy buena. Al venirse la tormenta, vos tenés que ir y distribuir yoduro de plata, para que el granizo se transforme en agua. Quiere decir que hay que llegar antes de la precipitación. Tal como están las cosas, no lo estamos haciendo a tiempo".

lucha antigranizo.jpg Según detalló Righi, Mendoza destina entre 4 y 5 millones de dólares anuales a la lucha antigranizo. Foto: Luis Rodríguez

El intendente de Lavalle repite varias veces que, en estos temas, equivocarse no es una opción. "Acá perdimos una vida humana y muchos de los que se quedaron sin cosecha se han quedado también sin su alimento diario. Si no consideramos eso, nos convertimos en un Estado que no tiene en cuenta al prójimo".

Para paliar la situación se han puesto en marcha varias iniciativas. Righi: "Estamos hablando con la gente de Irrigación, porque los finqueros que sufrieron la manga de granizo no van a poder seguir abonando la cuota. Y está en los planes largar una ayuda del Programa de Recuperación Productiva (REPRO); el tema es que eso te sirve para algunos sectores; pero en lo que es frutas y hortalizas tenés muchísima gente que trabaja de forma informal. Si se pierde la cosecha, ¿cómo hace el empleador para seguir pagando salarios?".

A su vez, el municipio se puso en contacto con el Subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, para tramitar créditos a tasas bajas, de forma que los productores puedan comprar nuevas semillas. De todos modos, más de uno ya había adquirido las anteriores a cuenta corriente, lo que los pone en frente a una doble deuda.

"Y tenés otro asunto ahí, porque en la vid perdés el fruto pero también se lastima el sarmiento, que con las heridas que le deja el hielo tiende a infectarse. Por eso estamos recibiendo fondos de Nación con los que compraremos oxicloruro o sulfato de cobre. Con eso evitaremos que se pierdan las viñas", recalca Righi.

—¿Recibió alguna explicación por parte del Gobierno provincial?

—Lo que me queda claro es que están teniendo fallas operativas. Después de esta manga de piedra, me enteré de que desde hace tiempo el sistema antigranizo no está funcionando de modo óptimo. En ningún lugar del mundo existen este tipo de operaciones con los pilotos haciendo guardia en su hogar. Esa vigilia tendría que hacerse en la base militar. El Estado les está pagando, no se trata de un favor. Al menos durante los meses más críticos debería haber personal más cerca de la pista. Los funcionarios correspondientes tienen que hacerse cargo cuando ocurren estas cosas.

Cosechar lluvia

Otro de los asuntos que rondan por la cabeza de Righi por estos días es la posibilidad de implementar un sistema para "fabricar lluvia". Dice que ya se lo comentó al gobernador Rodolfo Suarez y que ha recibido una respuesta positiva. Y calcula que el próximo invierno podrían hacerse las primeras pruebas piloto.

"Un mecanismo para fabricar lluvia": el lector incauto pensará que estos párrafos sufrieron un ataque de realismo mágico. Sin embargo el intendente asegura que "con probar no se pierde nada" y que, de hecho, la empresa que podría producir los materiales necesarios ya está radicada en su departamento.

Habla de Stroit Project, una firma búlgara que -según el intendente- tiene a 25 empleados trabajando en su planta de Lavalle, donde se elabora pirotecnia para la lucha antigranizo.

"Esa planta se levantó hace 6 o 7 años y es la única de su tipo en Sudamérica. Ellos ya nos han dicho que podrían ampliar las instalaciones y fabricar también el material que se usa para provocar lluvia. La primera muestra de bengalas nos la darían gratis, así que no tenemos más que probar y ver si funciona", insiste el intendente.

Añade, asimismo, que ni siquiera implicaría un costo grande para el erario público. Las bengalas no son exactamente las mismas del granizo, aunque podrían fabricarse localmente.

"Con los mismos aviones y con las horas de vuelo que tienen pagas los pilotos se podrían iniciar los ensayos largando yoduro de plata, que hace que el agua contenida en las nubes caiga, es decir, genera lluvias. Si en julio o agosto consiguiéramos esas lluvias, evitaríamos las pérdidas que traen las heladas y también alimentaríamos la zona ganadera con mejores pasturas".

—Muchos se preguntan si usted tiene algún vínculo con esta compañía.

—El único vínculo que tengo es que nosotros le hemos facilitado todo para que vinieran a invertir. Los ayudamos con distintos trámites y hoy dan trabajo en Lavalle. En lugar de meternos en esa discusión, lo que yo propongo es que probemos el sistema y evaluemos los resultados.

Otras perspectivas

Ante las críticas de Righi, desde el Gobierno levantaron el guante y juraron tener documentación para demostrar que el día de la tormenta a la que se refiere el intendente se concretaron 11 vuelos que quedaron registrados en los controles del aeropuerto El Plumerillo, mostrando que las naves trabajaron desde las 14 de ese jueves hasta las 5 de la mañana del viernes 17.

En una nota que le hizo la colega Rosana Villegas -de UNO- a Julio Eluani, titular de Contingencias Climáticas, el funcionario enfatizó que la tormenta fue más bien "un huracán".

"No fue una tormenta granicera, fue un fenómeno incontenible. Ningún sistema podría haber desarmado una formación de estas características. Es por estos tipos de fenómenos que el sistema de lucha antigranizo tiene tres componentes, la siembra con aviones, la malla antigranizo y el seguro agrícola", detalló.

Algunas fuentes que trajinan los hangares fueron en el mismo sentido y no ocultaron su descontento al conocer lo que afirma el referente lavallino. "Qué fácil es quitarse la responsabilidad como gobernante echando culpas. Y además, ya que lo mencionás, se han dado algunos inconvenientes con los cartuchos de Stroy Project, que a veces no andan bien", contestó un hombre del ramo ante la consulta de este medio.

Nicolás Capella, el secretario de organización de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), cargó las tintas tanto contra Righi como contra el radarista que salió a criticar las operaciones:

Nicolás Capella.jpg

Mientras se desarrolla todo lo anterior, nuevas tormentas de granizo, heladas y sequías se agazapan en algún punto del futuro. El efecto que tengan dependerá de la capacidad de los mendocinos para acordar soluciones.