El intendente de Luján de Cuyo presentó un reclamo en la Corte por la coparticipación municipal

Sebastián Bragagnolo, Esteban Allasino y Omar De Marchi, los tres han reclamado por la coparticipación de Luján de Cuyo.

En el 2018, con Omar De Marchi como intendente, en el 2021 con Sebastián Braganolo y en el 2023 con Allasino presentaron distintos recursos administrativos a la provincia para que no desconociese el fallo judicial y coparticipara lo que corresponde por esta superficie poblacional anexada. Además, que hubiera un resarcimiento histórico por lo no pagado de coparticipación hasta ese momento.

Este recurso administrativo que presentó Allasino se venció en los términos formales que dicta la ley.

"Asumimos que hay una denegación tácita de Justicia por eso le pedí a mi equipo ir a la última instancia para no perder más tiempo. Se presentó en la Suprema Corte un pedido de resarcimiento y una cautelar de no innovar sobre la Ley de Coparticipación, para que si se discute un nuevo coeficiente de reparto sea con criterios modernos, y no haciéndose parches a una ley vetusta y que ha beneficiado a algunos municipios por sobre Luján", sostuvo Allaniso en declaraciones que compartió en su cuenta de X.

El pedido de resarcimiento equivalente a $20 mil millones

El intendente de Luján había anticipado que se presentaría ante la Justicia solicitando el resarcimiento por la supuesta deuda de los juicios ganados por límites territoriales. Son aquellas recordadas disputas con Las Heras en 2018, que le incorporaron no sólo territorio, sino también población a la comuna lujanina. Por ese aspecto está pidiéndole $20 mil millones que el Estado provincial, asegura Allasino, no les ha enviado correctamente.

Con respecto a la medida cautelar el jefe comunal pidió que las cosas se hagan como están definidas por la norma, que es con la conformación de una comisión bicameral. Como lo dice el artículo 8 del texto.

El octavo artículo de la ley 6.396 dice (palabras más, palabras menos): "Crease la comisión especial bicameral de coparticipación municipal; la que tendrá como objeto elaborar un proyecto de ley que establezca un sistema de coordinación financiera entre la provincia y los municipios. Dicho sistema deberá tender al logro de por lo menos los siguientes objetivos: eficiencia en los recursos, mejorar y unificar sistemas de información financiera, mayor equidad en la distribución y tender al crecimiento armónico de la provincia".

