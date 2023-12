El intendente de Alvear advirtió que hay que cambiar "malos hábitos" en el uso del dinero público

Embed

En el traspaso de mando estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente provisional del Senado Martín Kerchner, el ministro Tadeo García Zalazar y los intendentes de Malargüe Celso Jaque y de San Rafael Omar Félix.

Antes de enunciar las nuevas medidas, el nuevo mandatario alvearense agradeció a sus hijos por "soportar tantos embates de la mala política, con calumnias e injurias"; a su hermana, a su pareja Romina y a sus padres. “Agradezco cada día tenerlos, porque son mi gran ejemplo de vida. Al pueblo de General Alvear que siempre me ayudó, le puedo asegurar que no hay un hijo de esta tierra que soñara tanto este momento como yo, Dios, la vida y mi pueblo me han dado la mayor responsabilidad política de ser intendente de General Alvear”.

Molero recordó a Raúl Alfonsín, a su tío del corazón Moisés Juri, como primer Intendente de la democracia y les agradeció a los intendentes del Sur (Jaque y Félix, ambos peronistas) , por su presencia, y les dijo que van a encontrar un intendente amigo “para trabajar en el desarrollo sostenido de la región Sur. Nos unen muchas cosas y tenemos muchos objetivos por delante”.

A renglón seguido, les deseó a los nuevos gobernantes el mayor de los éxitos: “Pediremos a Dios que los ilumine a la hora de conducir los destinos de nuestro pueblo. Somos conscientes de los difíciles momentos por lo que tendremos que transitar, el duro impacto que en el corto plazo tendrán sobre nuestro pueblo las medias nacionales por las que el gobierno deberá optar, pero somos optimistas, este esfuerzo nos devolverá una Argentina más justa, equitativa y de progreso”.

Seguidamente afirmó: “Los que manejemos el dinero público tendremos que gastar con prudencia, cambiar malos hábitos y hacer el trabajo con total transparencia y sólo así entonces podremos restablecer la confianza entre el pueblo y sus gobernantes”.

También hizo un fuerte hincapié en trabajar por un gran consenso y aseguró que van abrazar a todos los sectores políticos y sociales de General Alvear sin excluir a los minoritarios para que canalicen sus propuestas, sus voluntades y ansias de participación. “Le daremos de nuevo a la política las relaciones humanas que están en nuestros pensamientos, no existe un gobernante omnipotente ni mesiánico, existen liderazgos para compartir ideas”.

Alejandro Molero reclamó "romper el mal hábito de esperar algo a cambio de nada. Asumamos todos mayores responsabilidades, no sólo por nosotros sino por nuestra comunidad. Asumo este compromiso, porque la ciudadanía nos eligió para que nos concentremos en solucionar sus problemas, no los nuestros”, finalizó.

