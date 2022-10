El gremio de Camioneros amenazó con un paro nacional el lunes sino llegan a un acuerdo salarial

Su referente en Mendoza, Ricardo Letard, viajó a Buenos Aires a participar del encuentro y habló con Radio Nihuil sobre el resultado de la negociación paritaria. "Son tres cámaras empresarias, y solo una no quiere dar el brazo a torcer. No queremos llegar a la medida del lunes pero no de llegar a un acuerdo, paramos todos los camioneros en la Argentina", dijo el sindicalista mendocino en relación al alcance del posible paro nacional por tiempo indeterminado.

Este jueves, hay una reunión del consejo directivo de Camioneros para definir cómo siguen en caso de darse por fracado el nuevo encuentro paritario.

Hugo Moyano-Pablo Moyano.jpg En primer plano, Hugo Moyano -secretario general de Camioneros- junto a su hijo Pablo durante el encuentro en el Ministerio de Trabajo.

Luego de fracasara el encuentro con las cámaras empresarias, como los tres anteriores, fuentes del sindicato pusieron en duda si representantes de Camioneros asistirán a ese encuentro: "No sé si vamos mañana", dijo un hombre del gremio a Noticias Argentinas.

Alerta por el paro nacional de Camioneros

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, amenazó en las puertas de la sede de la cartera laboral con iniciar un paro el próximo lunes en todas las ramas del sector si las empresas no conceden el aumento salarial del 131% que reclaman.

"Nos niegan el reconocimiento que merecemos los trabajadores, por eso señores empresarios si no dan el aumento que el trabajador merece, el lunes arrancamos a las 0 arrancamos un paro en todas las ramas", sostuvo Moyano.

Se pronunció así ante afiliados desde un escenario en las puertas de la sede del Ministerio de Trabajo de Avenida Callao al 100, durante un cuarto intermedio de la reunión.

Trascendió que las cámaras mejoraron la última oferta del 84% para llevarla a una cifra al borde del 100%, pero el gremio no se movió del reclamo del 131%, por lo que se citó a un nuevo encuentro para este jueves a las 14.30.

El gremio de los Moyano negocia con los representantes de la Federación Argentina de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga.

"Vamos a demostrarle a estos señores que con los trabajadores no se juega", agregó -acompañado por su hijo y secretario adjunto, Pablo Moyano, en referencia a los empresarios.

Allí apuntó duro contra la abogada ligada al PRO Florencia Arietto: "La Fadeeac se niega a reconocer el esfuerzo que hicimos durante la pandemia. Está ahí esa señora, que no es del PRO porque en realidad trabajó para todos los partidos. No es gorila, es un monito que va donde le paguen. Los empresarios mismos lo dicen", disparó Hugo Moyano.

El día anterior, la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, había recibido en su despacho a Pablo Moyano para acercar posiciones después de algunos roces entre ambos y trascendió que le pidió al hijo de Hugo no superar un reclamo del 100%.