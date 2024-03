El gobierno de Milei confirmó el apoyo de la UCR al DNU y avanza en la nueva Ley Ómnibus

alfredo cornejo guillermo francos.jpg El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Guillermo Francos, durante el encuentro de este miércoles en la Casa Rosada. Noticias Argentinas

La reunión de Alfredo Cornejo en la Casa Rosada

Luego del intercambio que se extendió por una hora, el mandatario provincial aseguró que visitó la oficina de Interior para ponerse en conocimiento de lo conversado el pasado viernes con los representantes de otras provincias, encuentro en el que estuvo ausente por motivos de agenda, y clarificó que aún no hay novedades sobre el megaproyecto que se enviará en los próximos días ni del pacto fiscal.

Consultado por periodistas acreditados, Cornejo explicitó que sus legisladores respaldarán el DNU en el Congreso, aunque pidió sacar algunos temas, como el capítulo laboral y el fiscal, para ser tratados por ley. "La mayoría de los diputados y los senadores radicales, por lo que converso con ellos, si se lo somete a votación, van a votar a favor (del DNU). Y creo que es una señal positiva", planteó.

"Quiero que mi partido conecte con nuestros simpatizantes, y la mayoría de nuestros simpatizantes quiere que a este gobierno le vaya bien, pero no por el gobierno en sí, sino porque la Argentina no puede perder cuatro años más de esta larga decadencia, deterioro social que nos hace cada vez más pobres. Y creo que, de hecho, en el ballotage quedó comprobado, encuestas mediante, que el 90 y pico por ciento de los simpatizantes radicales eligieron entre Massa y Javier Milei a Javier Milei", argumentó.

A pesar de las disputas y fragmentaciones internas de la UCR, Cornejo planteó que "lo mejor que puede hacer el radicalismo es conectar con sus simpatizantes", y agregó: "Si estamos enredados en una discusión de dirigentes radicales con algún prejuicio ideológico sobre las formas y demás, podemos estar perdiéndonos de conectar con buena parte de la Argentina que quiere un cambio de modelo económico, pero sí creo que debe ser bueno, en la dirección que pide la mayoría del pueblo argentino".

Alfredo Cornejo AmCham 2.jpg Alfredo Cornejo viajó a Buenos Aires para participar del encuentro empresario de Estados Unidos, la Amcham Summit 2024. Noticias Argentinas.

Reforma laboral y previsional

Asimismo, el gobernador sugirió desprender la reforma laboral del DNU y enviarla al Congreso a través de un proyecto de ley para despejar "las dudas que ha generado tanto la CGT con esos planteos que están en las cámaras laborales, y creo que le daría seguridad jurídica a eso".

"Se requieren distintas reformas que tienen que pasar por el Congreso, por cláusulas constitucionales para dar seguridad jurídica y demás, y que hay que buscar el consenso para esas reformas", insistió además.

El exsenador reclamó que los diputados y senadores debatan además una simplificación impositiva, y que la relación entre el fisco y los contribuyentes sea "más ágil y expedita". También que la Nación modifique los incentivos a las provincias.

En la voz de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, el radical planteó que el equilibrio fiscal es un objetivo "imprescindible", e insistió en la restitución del Impuesto a las Ganancias.

A pesar de los cuestionamientos de su par de Chubut, Ignacio Torres, y de los gobernadores Patagónicos, Cornejo planteó: "Los comprendo porque el promedio salarial de la Patagonia está por encima de la categoría, pero ellos deben comprender también que a las condiciones de la Patagonia, el Congreso también le da excepciones a ellos en tarifas, en varias cosas de ese tipo".

Por último, en la previa a la caída de a sesión pedida por la oposición para tratar la reforma jubilatoria luego de que la UCR no diera quorum, Cornejo sostuvo que no debe ser una puja sino que debe surgir de un acuerdo con el gobierno.

A pesar de que aclaró que no fue tema en la reunión, insistió que la reforma hay que consensuarla y no imponerla. "Ya al kirchnerismo la oposición le impuso una fórmula previsional, a Cristina Kirchner y la vetó. Hace 15 años atrás. Creo que un tema tan sensible para 7, 8 millones de personas y un tema tan sensible para el gasto y la inversión social del Estado, no puede ser una cosa que sea a las trompadas", concluyó.

