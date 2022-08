El Gobierno mejoró la propuesta y AMPROS la bajará a sus bases para que decidan si la aceptan o no

Este martes los miembros paritarios de ambas partes se reunieron en el Centro de Congresos y Exposiciones en horas de la mañana. Tras dos horas de deliberaciones los sindicalistas de AMPROS se retiraron molestos y aseguraron que no aceptaban lo propuesto por el Gobierno pero dejaron abierta la negociación para continuar por la tarde luego de un cuarto intermedio.

AMPROS consultará a las bases

En la segunda reunión que demandó casi tres horas se produjeron novedades al modificarse algunos puntos de la propuesta inicial. Por ello es que AMPROS varió su postura y dispuso llevar la información a los afiliados para que ellos decidan.

Desde el Gobierno se informó que llevaron una "propuesta superadora".

Lo que el Ejecutivo puso a consideración del gremio fueron estos puntos:

1.Un incremento sobre la asignación de clase vigente al 31/12/2021, conforme el siguiente cronograma: 12% en el mes de agosto 2022, 6% en el mes de septiembre de 2022, 6% en el mes de octubre de 2022 y 6% en el mes de noviembre de 2022. Los porcentajes son no acumulables aplicables sobre la base fija del mes de diciembre de 2021.

2. Una modificación sobre el Adicional 1.313 Responsabilidad Profesional el que partir del mes de agosto de 2022 pasará del 80% al 85%.

el que partir del mes de agosto de 2022 pasará del 80% al 85%. 3. una modificación del Ítem 3.216 –Suplemento Especialidad Profesionales de la Salud Paritaria 2009- del 27,5% al 50% para todos los profesionales a los que les corresponde legalmente la percepción del ítem, a partir del mes de agosto de 2022. Sólo se modifica el porcentaje del ítem sin modificar el carácter ni la forma de cálculo que posee al momento de la presente propuesta.

del 27,5% al 50% para todos los profesionales a los que les corresponde legalmente la percepción del ítem, a partir del mes de agosto de 2022. Sólo se modifica el porcentaje del ítem sin modificar el carácter ni la forma de cálculo que posee al momento de la presente propuesta. 4. En cumplimiento del punto 7 del Acta Acuerdo celebrada el día 19 de diciembre de 2018, se dispone que el Adicional Recurso Humano Crítico que reviste el carácter de remunerativo no bonificable, y equivale al 80% de la Asignación de Clase de Revista del agente, será percibido por los profesionales pertenecientes a las especialidades que a continuación se detallan: Medicina de Familia, Pediatría, Clínica Médica, Neonatología, Unidad Terapia Intensiva Pediátrica y Adultos, Unidad Coronaria, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Anestesiología, Cirugía Adultos y Pediatría, a partir del mes de agosto de 2022. El presente adicional no forma parte de la base de cálculo de ningún otro concepto que forme parte del salario de los agentes del sector.

a partir del mes de agosto de 2022. El presente adicional no forma parte de la base de cálculo de ningún otro concepto que forme parte del salario de los agentes del sector. 5. Una modificación del Ítem 1.843 –Estímulo Profesionales de Salud- el que a partir del mes octubre de 2022 pasará del 20% al 25%. Sólo se modifica el porcentaje del ítem sin modificar el carácter ni la forma de cálculo que posee al momento de la presente propuesta.

Qué dijo Claudia Iturbe, titular de AMPROS

Tras la extensa jornada paritaria, la secretaria general del gremio de los profesionales de la salud, Claudia Iturbe indicó que "hemos terminado una ardua ronda de discusión y negociaciones. Comenzamos a la mañana cuando el Ejecutivo trajo una propuesta insuficiente e incompleta. A la tarde vinieron con otra que ronda el 44% de enero a agosto y el 71% a noviembre, con una revisión de ajuste teniendo en cuenta la macroeconomía para la primera quincena de octubre".

"Lo nuevo -añadió- es que se logró que se instalara el adicional del recurso humano crítico de especialidades como pediatría, terapia, neonatología, etcétera. Es una lucha que AMPROS viene llevando de hace mucho tiempo".

Iturbe agregó que "también se logró que se aumente el adicional especialidad con la finalidad de favorecer las capacitaciones y el mérito. Además trajeron los expedientes para pases a planta programadosy mayores dedicaciones de los profesionales de la salud más los cambios de régimen con fechas determinadas".

Por último la dirigente indicó que "nos aseguraron el compromiso de darles a los contratados y a los prestadores un aumento similar al del personal de planta".

Cómo sigue la actividad de AMPROS

De acuerdo con lo que enumeró la secretaria general de AMPROS las negociaciones no se cerraron. No obstante, aunque podría inferirse que hay un principio de acuerdo, a diferencia de lo que pasó con otros gremios estatales, Iturbe no quiso vaticinar si la propuesta se aceptará o no.

"Todo va a a ser bajado a las bases a partir de mañana (por este miércoles) a las 11 cuando nos reunamos con los delegados. Ellos a su vez informarán en reuniones en cada lugar de trabajo. Después se hará la votación y el martes 9 de agosto a las 9 llevaremos la respuesta"

