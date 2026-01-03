El gobierno del presidente Javier Milei comunicó este sábado la decisión de limitar el ingreso de ciudadanos venezolanos a la Argentina, luego de la confirmación de la captura del dictador Nicolás Maduro. Esta medida es extensiva a funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios simpatizantes al régimen y sancionados por Estados Unidos.
El gobierno de Javier Milei anunció restricciones en el ingreso de venezolanos a Argentina
Lo anunció el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La información llegó después de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la operación en Venezuela
La notificación la hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X.
"La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro. Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro, que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país", anunció Adorni.