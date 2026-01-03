El gobierno de Javier Milei anunció restricciones en el ingreso de venezolanos a Argentina

La notificación la hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X.

"La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro. Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro, que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país", anunció Adorni.