El Gobierno convocó otra vez a ATE para reabrir las negociaciones paritarias

El Gobierno y ATE (Asociación Trabajadores del Estado) retomarán esta semana las negociaciones paritarias que hace una semana habían quedado prácticamente agotadas.
Todo indicaba que el aumento para los empleados estatales nucleados en el gremio que conduce Roberto Macho se dispondría por decreto del gobernador Alfredo Cornejo, ya que el sindicato no había aceptado la propuesta de inncremento de 7% en dos tramos para el primer semestre de 2026.
En el medio, otras entidades sí aceptaron la oferta salarial del Gobierno, que elevó a 10% el ofrecimiento inicial que también había sido de 7%. Entre los que dieron el sí, sobresalió el SUTE (Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación).
Paritarias con ATE, desde el miércoles hasta el viernes
La reapertura de paritarias con ATE en las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo, se concretará este miércoles con la Administración Pública, entes autárticos y descentralizados.
El jueves será el turno del sector salud, con los licenciados en enfermería. Y el viernes será para el resto de los profesionales de la salud y otros regímenes salariales.
Debido a esta nueva convocatoria la asamblea que la Asociación de Trabajajdores del Estado el jueves fue pospuesta y se hará cuando termine la ronda de negociaciones.
La semana pasada el Gobierno había dada por agotada la negociación paritaria con ATE y estaba decidido a formalizar por decreto el aumento salarial correspondiente al primer tramo del año.
Ese incremento -rechazado por el sindicato- iba a mantener la primera oferta realizada, es decir: 5% en marzo y 2% en mayo, no acumulativo y calculado sobre diciembre de 2025.
Mientras tanto, en los días siguientes, otros gremios aceptaron la oferta -mejorada- de aumento, entre ellos, el de los docentes, uno de los más grandes de la provincia.
El SUTE, Vialidad Provincial y Funcionarios Judiciales acordaron recibir 10% de suba salarial: 7% para marzo y de 3% para mayo.
Se estima que esa misma propuesta recibirá ahora ATE mientras no se sabe aún que sucederá con AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) que -como el gremio que lidera Macho- rechazó de plano el primer ofrecimiento por considerar que el monto correspondiente a ese 7% representaría apenas el valor de un kilio de carne.
Qué dijo Roberto Macho
Con un video difundido en rede sociales, el secretario general de ATE, dijo que "la reapertura de las paritarias se debe a la lucha que hemos llevado adelante".
"La práctica de cerrar negociaciones en forma unilateral, no es leal", agregó el dirigente.