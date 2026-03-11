El Gobierno convocó otra vez a ATE para reabrir las negociaciones paritarias

Paritarias sute El SUTE fue uno de los primeros sindicatos estatales en aceptar la propuesta de aumento del Gobierno. Foto: Gobierno de Mendoza

Paritarias con ATE, desde el miércoles hasta el viernes

La reapertura de paritarias con ATE en las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo, se concretará este miércoles con la Administración Pública, entes autárticos y descentralizados.

El jueves será el turno del sector salud, con los licenciados en enfermería. Y el viernes será para el resto de los profesionales de la salud y otros regímenes salariales.

Debido a esta nueva convocatoria la asamblea que la Asociación de Trabajajdores del Estado el jueves fue pospuesta y se hará cuando termine la ronda de negociaciones.

La semana pasada el Gobierno había dada por agotada la negociación paritaria con ATE y estaba decidido a formalizar por decreto el aumento salarial correspondiente al primer tramo del año.

Ese incremento -rechazado por el sindicato- iba a mantener la primera oferta realizada, es decir: 5% en marzo y 2% en mayo, no acumulativo y calculado sobre diciembre de 2025.

Mientras tanto, en los días siguientes, otros gremios aceptaron la oferta -mejorada- de aumento, entre ellos, el de los docentes, uno de los más grandes de la provincia.

El SUTE, Vialidad Provincial y Funcionarios Judiciales acordaron recibir 10% de suba salarial: 7% para marzo y de 3% para mayo.

Se estima que esa misma propuesta recibirá ahora ATE mientras no se sabe aún que sucederá con AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) que -como el gremio que lidera Macho- rechazó de plano el primer ofrecimiento por considerar que el monto correspondiente a ese 7% representaría apenas el valor de un kilio de carne.

Qué dijo Roberto Macho

Con un video difundido en rede sociales, el secretario general de ATE, dijo que "la reapertura de las paritarias se debe a la lucha que hemos llevado adelante".

"La práctica de cerrar negociaciones en forma unilateral, no es leal", agregó el dirigente.