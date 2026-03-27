El gobierno nacional designó a la nueva titular de la Oficina Anticorrupción (OA), según informó hoy Noticias Argentinas. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, donde también se detallaron las funciones y alcances del nuevo cargo, en reemplazo de la gestión anterior. La medida apunta a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La decisión oficial
El Gobierno confirmó a Gabriela Zangaro como la nueva jefa de la Oficina Anticorrupción
Gabriela Zangaro asumirá como titular de la Oficina Anticorrupción, reemplazando a Alejandro Melik, quien renunció tras pocos meses en el cargo
La resolución publicada establece que Zangaro asumirá las funciones del organismo, aunque no se detallan datos sobre su trayectoria profesional ni su plan de trabajo. Hasta el momento, la comunicación oficial se centró en formalizar la transición y garantizar que la Oficina Anticorrupción continúe con sus responsabilidades.
Funciones de la Oficina Anticorrupción
La OA es el organismo encargado de coordinar y supervisar acciones relacionadas con la prevención y control de la corrupción en el Estado nacional. Entre sus tareas principales se encuentran la investigación de hechos vinculados a irregularidades administrativas, conflictos de intereses y la promoción de la ética pública. La llegada de Zangaro asegura que estas funciones sigan desarrollándose bajo la nueva titularidad.
Contexto de la gestión
El cambio en la dirección del organismo se produce en un contexto de reorganización administrativa dentro del área de justicia del gobierno de Milei. La designación de Zangaro se presenta como un paso clave para mantener la continuidad operativa de la OA tras la salida de Melik, consolidando la estructura del organismo durante los primeros meses de la gestión actual.