El Gobierno confirmó a Gabriela Zangaro como la nueva jefa de la Oficina Anticorrupción.   

La resolución publicada establece que Zangaro asumirá las funciones del organismo, aunque no se detallan datos sobre su trayectoria profesional ni su plan de trabajo. Hasta el momento, la comunicación oficial se centró en formalizar la transición y garantizar que la Oficina Anticorrupción continúe con sus responsabilidades.

Gabriela Zangaro la nueva jefa de la Oficina Anticorrupción Gabriela Zangaro, nuev titular de la Oficina Anticorrupción.

Funciones de la Oficina Anticorrupción

La OA es el organismo encargado de coordinar y supervisar acciones relacionadas con la prevención y control de la corrupción en el Estado nacional. Entre sus tareas principales se encuentran la investigación de hechos vinculados a irregularidades administrativas, conflictos de intereses y la promoción de la ética pública. La llegada de Zangaro asegura que estas funciones sigan desarrollándose bajo la nueva titularidad.