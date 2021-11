"Esperamos del gobierno nacional mucha responsabilidad; que estén a la altura, que sepan escuchar al pueblo argentino, para que todos juntos, pasadas las elecciones nos pongamos a trabajar para la Argentina y para que la gente esté mejor, más allá de cualquier diferencia política. Acá van a encontrar un gobernador que está dispuesto a eso, con mucha responsabilidad" "Esperamos del gobierno nacional mucha responsabilidad; que estén a la altura, que sepan escuchar al pueblo argentino, para que todos juntos, pasadas las elecciones nos pongamos a trabajar para la Argentina y para que la gente esté mejor, más allá de cualquier diferencia política. Acá van a encontrar un gobernador que está dispuesto a eso, con mucha responsabilidad"

También gobernador se mostró optimista sobre el resultado con bases sólidas. "Yo creo que esta va a ser una elección similar a las PASO, fueron un triunfo contundente para Cambia Mendoza, y esperamos que el resultado sea igual o se amplíe. Tenemos muchas expectativas de que va a ser así".

https://twitter.com/rodysuarez/status/1459918590480506886 #YaVoté

Ejercimos una vez más nuestro derecho a votar. Con la compañía de mi hija, votamos por el futuro de la provincia y el país. Gracias a cada fisical, celadores y a las autoridades de las escuelas que hacen posible que los mendocinos podamos vivir esta jornada en paz. pic.twitter.com/ablnYRJMYk — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) November 14, 2021

En la charla con los periodistas, Suarez habló de algo fundamental, el diálogo con Nación, de otro signo político, y se le preguntó sobre esto, a lo que respondió: "Hay dos formas de convocar al diálogo, si es el diálogo para que haya un cambio, los necesarios que se necesitan para Argentina, sobre todo un cambio de mentalidad, o hay una convocatoria a un diálogo para compartir un resultado negativo. Son cosas distintas, nosotros lo que debemos evaluar es el ánimo que se tiene de que se solucionen los problemas internos de quien está gobernando el país, porque todos saben que hay grande diferencia entre la vicepresidenta y el presidente. Espero que el presidente asuma el rol que se tiene en un país presidencialista. Necesitamos un presidente fuerte y que cambie las cosas", aclaró.

legislativas-2021-suarez (2).jpg Pese a su reciente intervención cardíaca, el gobernador se mostró muy saludable y hasta exaltado ante algunas preguntas.

Prosiguiendo con el tema de la comunicación y negociación con la presidencia, se le preguntó qué le pediría a Alberto Fernández. "Al presidente le pediría sensatez, y pensar en insertar a Argentina en el mundo en forma inteligente, para que vengan inversiones, para poder exportar, y que genere confianza con el problema que tenemos con la inflación y la moneda. El problema es la falta de confianza que tienen los argentinos en nuestra moneda, y es lo primero que debemos recuperar. Que trabajemos una argentina en base al diálogo, y que no hay que fanatizarse en ideologías y ningún tipo de política, sino trabajar con el sentido común, con autoridad, porque la gente lo está pasando muy mal", respondió el gobernador.

Pese a la intervención cardíaca resiente a que fue sometido Rodolfo Suarez, se lo vio muy bien, y en su discurso dejó entrever demasiado énfasis respecto a las diferencias con la conducción nacional ¿Esta enojado?, le preguntó el periodista de Radio Nihuil Matías Pascualetti, a lo que contestó: "No, para nada, yo estoy contento, en términos relativos, no puedo estar contento con lo que está pasando en el país, pero estoy contento porque hoy, desde Mendoza vamos a levantar la voz de todos los mendocinos, y eso me pone bien, por este pueblo, que encabezo como gobernador, que lo demostró durante la pandemia porque apostamos a la libertad, a la responsabilidad social, a cuidar la economía, y donde la gente respondió con madurez".

Consultado el propio gobernador Rodolfo Suarez por la denuncia del senador provincial del Frente de Todos, Lucas Ilardo, contestó enfáticamente: "Ha sido una campaña negativa. Pasaron del "carnaval" a reconocer los errores que estaban cometiendo, a los acuerdos, y a la campaña negativa, a la difamación y la mentira".

Finalmente Suarez señaló: "Espero que el lunes arranque el gobierno nacional y retomemos todas las agendas y trabajemos con toda normalidad", concluyó.