El gobernador Suarez confirmó su ausencia en la cumbre anual de intendentes radicales

El intendente de Godoy Cruz será uno de los oradores del Foro de intendentes radicales 2022 cuyo inicio está previsto para las 13 de este martes. El cierre estará a cargo de los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), no así de Suarez que no tuvo en sus planes viajar a CABA, según confirmaron desde Casa de Gobierno. Quienes sí confirmaron su presencia fueron el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y el de Las Heras, Daniel Orozco, en tanto que no podrá estar el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias.