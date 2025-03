Alfredo Cornejo en el almuerzo bodeguero: "Esta provincia y la Nación están perfectamente alineadas"

"La industria vitivinícola es el buque insignia de Mendoza. Sin duda necesitamos otras actividades, pero nunca dejará de ser el buque insignia (...) Yo soy nieto de contratistas de viña, sobrino de enólogos. Buena parte de nuestras familias están vinculadas con este rubro, pero también sabemos que necesitamos de otras actividades", reseñó.

Y reflexionó: "Sin una macro estable, todo el talento de la vitivinicultura no puede desarrollarse en su potencialidad. Y a la vez el orden macroeconómico es condición necesaria pero no suficiente. Incipientemente, estamos viendo que se tiende hacia ese orden en Argentina, y lo apoyamos desde un primer momento en Mendoza".

El radical suele reiterar que si la macroeconomía está ordenada, Mendoza "vuela"; pero cuando hay caos, la provincia se resiente. "Es decir que somos muy dependientes de ese orden; y ¿cómo no apoyar al gobierno nacional si algunas medidas finalmente son beneficiosas para nuestra producción?".

Luego profundizó sobre el entendimiento que existe entre la administración Milei y la de Cornejo. "Sabemos que ni el Estado nacional ni el provincial ni los municipios deben ser un estorbo, sino facilitadores de la industria. El gobierno nacional lo está concretando, dejando de intervenir en asuntos que no hacían más que perjudicar a la actividad. Hoy se están desmalezando esas regulaciones. También estamos en un proceso de baja impositiva, eliminando el principal de los impuestos que es la inflación, y por su parte la Provincia está haciendo un gran esfuerzo".

"Gobierno nacional y provincial están perfectamente alineados -sintetizó el mandatario-; con coincidencias básicas. Además, escuchar los discursos del sector privado es más música para nuestros oídos, y me da esperanza por las futuras generaciones que le pueden traer mucha más riqueza a Mendoza".

Alfredo Cornejo 2025.jpg Cornejo admitió que no descarta una alianza UCR-LLA en los próximos comicios. "Milei necesita acuerdos", subrayó. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Posible alianza UCR-LLA

Ya fuera del escenario, el gobernador de Mendoza se animó a profundizar en las definiciones políticas. En conversación con el periodista de Diario UNO Miguel Flores, se refirió a una posible alianza de la UCR con La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones de medio término.

"No lo descarto, pero no hay conversaciones formales, concretas, acerca de eso. No ha habido. Yo no las he promovido, categóricamente. Sí hay gestos. Habría que ver a aquellos que prácticamente santifican al gobierno nacional y critican al provincial explicar por qué creen que los funcionarios nacionales, incluido el ministro Caputo, dicen que Mendoza tiene una buena administración y es un ejemplo", reflexionó.

"O sea, no es que lo dice el portero de la Casa Rosada, ¿no? Con todo respeto por el portero de la Casa Rosada. Lo dice luego el secretario de Minería. Y el secretario de Finanzas. Lo dice el secretario de Industria. Lo dice el secretario de Agricultura. Es decir, es obvio que hay un conjunto de coincidencias básicas que bien nos orientarían a poder hacer un acuerdo", añadió. "Es evidente que hay buena sintonía".

"Ahora -matizó-: también hay disidencias que explicarían perfectamente si no fuéramos juntos. Yo no creo que haya que demoler el Estado. Sí hay que desmalezar el Estado nacional, que lo único que ha hecho ha sido complicar al sector privado y definitivamente ha complicado a los ciudadanos con mayor pobreza, porque la pobreza la ha generado básicamente la inflación y la ha generado la falta de inversión. Ustedes saben que es el país de Latinoamérica con menor tasa de inversión en la última década".

"O sea, se entiende que eso ha forzado la pobreza en la Argentina. Eso ha forzado la pobreza en Mendoza, la ha forzado en Formosa, la ha forzado en Córdoba, la ha forzado en el conurbano bonaerense, la ha forzado en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ese ha sido el problema. Y en eso estamos coincidiendo", dijo Cornejo.

Y volvió a plantear salvedades: "Pero también nuestro diseño constitucional le da funciones sustantivas del Estado a la provincia, como la educación pública. ¿Qué sería de los ciudadanos sin la educación pública? Yo creo en ese Estado, y lo queremos defender, y no creemos que ese Estado haya que demolerlo. A la salud pública, en una economía que tiene el 50% de las personas en negro en la Argentina, hay que defenderla.

Por último, admitió que el gobierno de Milei tiene todo para sacar buenos números en los próximos comicios. "Y eso le va a dar un espaldarazo enorme. Pero este gobierno necesita acuerdos. Aunque gane las elecciones, no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, ni va a tener mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces, las reformas que vienen no pueden salir por DNU. Tienen que salir por ley del Congreso, y no va a tener mayoría ahí. Con lo cual tenemos que ir a ese gran acuerdo, independientemente del resultado de las elecciones".

El intendente de Godoy Cruz fue anfitrión del almuerzo de Bodegas de Argentina

El Espacio Arizu fue nuevamente sede del tradicional almuerzo de Bodegas de Argentina y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, abrió el tramo de los discursos centrándose en la relación virtuosa que debe existir entre el sector privado y el público.

“Esta bodega fue un emblema de una etapa importantísima de nuestra provincia, a fines del siglo XIX, marcada por la llegada de grandes capitales que impulsaron el desarrollo agroindustrial de la región. En aquellos años fundacionales se afianzaron las bases de lo que Mendoza es ahora”, recordó el jefe comunal en referencia al ámbito donde se desarrolló el encuentro, una antigua bodega reconvertida en espacio de encuentro.

“Nuestra obsesión es proyectar futuro. De eso se trata nuestra gestión en Godoy Cruz”, insistió.