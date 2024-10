El gobernador de Chubut dijo que es probable que realicen acuerdos electorales entre el PRO y la LLA

Ignacio Torres - Chubut El gobernador de Chubut anticipó que las alianzas electorales dependerán de cada provincia pero aseguró que hay lugares donde ya se habla de uniones de cara a las próximas elecciones.

Asimismo, planteó que los dirigentes de su espacio deberán ser cautos e inteligentes a la hora de tomar una decisión que "no comprometa a distritos que no piensen igual", y rechazó la posibilidad de negociar en base a la habitual lógica de "toma y daca" de la política tradicional.

"El PRO fue coherente con la disciplina del bloque, incluso con algunas discusiones internas, pero hay que tener sentido común. Parece que no está permitido pensar distinto. Si pensas distinto sos un traidor a la patria y si pensas igual sos un héroe en el Parlamento", criticó el gobernador, y aclaró: "Hay cuestiones que se van a acompañar porque creemos que es necesario hacerlo, y hay otras que no, porque no coincidimos, y será fundamentado".

Según anticipó, el partido amarillo no está dispuesto a ceder ante el pedido del oficialismo de conforman una coalición parlamentaria para resolver la minoría en la que se encuentra en ambas cámaras del Congreso, sino en garantizar el respaldo de algunos temas, manteniendo el espíritu crítico en otros.

Ignacio Torres.jpg El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que hay proyectos en los que el PRO prestará sus votos pero en otros mantendrá el espíritu crítico.

Al respecto, anticipó diferencias en el Presupuesto 2025: "A mi me da una tranquilidad enorme ser auténtico. Cuando coincido lo planteo, cuando no, lo enfrentamos. Veo que hay algunos dirigentes que están obsesionado con las encuestas e incluso se terminan desperfilando", aseveró en una clara crítica a la interna del PRO.

Sin hacer mención, Torres dirigió sus palabras a los referentes del partido encolumnados detrás de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ex titular del espacio, hoy alineada con La Libertad Avanza: "Son dirigentes que respetaba, pero hoy parece ser que emulan algunos planteos del gobierno, se contradicen a lo que decían hace un año y hasta hablan parecido a cómo habla el Presidente. Es un error".

"Pasa que hay dirigentes que se desvelan más por permanecer en el poder que por defender alguna idea. Es el político acomodaticio. El alcahueterismo político le hace mucho daño a la política y a la dirigencia. Trato de rodearme con gente que sea crítica, que cuando cometo algún error sea claro", criticó.

Por su parte, planteó que sería un error para Milei rodearse de asesores condescendientes y apeló a "la humildad de escuchar a alguien que no coincide o tiene una mirada diferente".

Ignacio Torres 2.jpg El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le pidió al presidente Javier Milei cuidar las formas ante los legisladores que son críticos a sus proyectos.

"Tener un espacio que es aliado y que te acompañar en algunos casos y en otro te marca su punto de vista es sano para la democracia y no podemos estar poniendo en tela de juicio a alguien que no coincida. Una semana sos un traidor y una semana sos un héroe, es bizarro y se agota en el corto plazo", puntualizó.

"Es esa Argentina pendular que nos llevó a chocar el país", insistió el mandatario provincial, y continuó: "Si estamos discutiendo y peleándonos por pavadas y no aceptamos que haya espíritu crítico que es la base de cualquier sistema republicano y democrático es peligroso".

Por último, se mostró optimista para en avanzar con el Proyecto Patagonia que consiste en la idea de trasladar la Capital Federal al Distrito Federal Viedma-Carmen de Patagones.

"La descentralización de la capital es una de las discusiones más importantes que hay que daProyecto Patagonia que consiste en la idea de trasladar la Capital Federal al Distrito Federal Viedma-Carmen de Patagones, es obvio en el marco de un régimen impositivo más amigable para la producción y el trabajo y más federal", concluyó.