El ganador de la dieta del concejal mendocino Dugar Chappel no apareció y habrá otro sorteo

Chappel, quien está pronto a finalizar su mandato, aseguró que no le corresponde cobrar el sueldo como concejal "por los comportamientos autoritarios del intendente Ulpiano Suarez y del Concejo Deliberante".

Lo cierto es que el sorteo se hizo y hubo un ganador y un ganador suplente. El concejal le explicó a Diario UNO que "pasaron 24 horas y no encontramos a la persona ganadora. Ubicamos a la que salió segunda y desistió de cobrar el premio por razones que no voy a divulgar ya que tenemos un acuerdo de confidencialidad".

"Yo me comprometí a entregar el sueldo y lo voy a hacer, sí o sí. Por eso haremos un nuevo sorteo, con los ya anotados, con método diferente. Es indispensable que la persona ganadora sea de Mendoza. No puedo entregarle el premio a alguien de La Matanza. En esta primera experiencia tuvimos 10 mil inscriptos pero muchos no eran ubicables", dijo también.

Chappel contó que "la inscripción se hizo por un formulario a través de Google predeterminado y por eso era muy complicado obtener el correo o el teléfono de quienes se inscribieron. Entonces cambiamos las condiciones y si a las 12 horas del sorteo no ubicamos al ganador, seguiremos con el segundo y luego el tercero, el cuarto y el quinto. Yo voy a cumplir mi compromiso de entregar la dieta".

"Ahora vamos a imprimir los nombres de los que anotados y el sorteo se hará de la manera más común, con una urna", añadió.

A Dugar Chappel le queda un mes de concejal por lo que aún puede sortear un sueldo más pero no lo tiene decidido: "Veremos cómo nos va ahora. Lamento que se haya desvirtudado el verdadero motivo del sorteo de mi sueldo".

Las bases del nuevo sorteo de Dugar Chappel