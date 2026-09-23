El futuro de Daniel Orozco y Janina Ortiz, acusados de corrupción en Las Heras

La operatoria ilegal ocurrió entre 2021 y 2023. Mediante una cooperativa “trucha” y a espaldas de sus verdaderos asociados, Orozco, Ortiz, su subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, y el excontador de la comuna, Daniel Herrera, entre otras personas, lograron extraer de las cuentas municipales más de $35 millones entre 2021 y 2023, que equivalen a unos $725 millones de hoy.

Daniel Orozco cuando era intendente de Las Heras. Cristian Lozano/Diario UNO.

De acuerdo al auto de elevación a juicio, el dinero del que se apropiaron de modo ilegal fue utilizado para equipar un búnker político, gastos en efectivo, pago de “punteros” y compra de bienes. La cooperativa “Manos a la Obra” fue una de las 4 entidades asociativas vinculadas a esta operatoria, de las más de 20 asociaciones que se crearon en Las Heras en la misma época.