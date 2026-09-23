¿Cómo seguirá el caso del exintendente de Las Heras Daniel Orozco y su pareja y exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz? En las últimas horas ofrecieron declararse culpables del delito de peculado en el caso de la cooperativa “fantasma” Manos a la Obra, un caso de corrupción en el que están imputados e investigados junto a otros 5 exfuncionarios y un changarín “porta cheques” contratado de la comuna.
El futuro de Daniel Orozco y Janina Ortiz, acusados de corrupción en Las Heras
Daniel Orozco y Janina Ortiz ofrecieron declararse culpables por el desvío de fondos en Las Heras. Lo que puede venir a partir de ahora
La operatoria ilegal ocurrió entre 2021 y 2023. Mediante una cooperativa “trucha” y a espaldas de sus verdaderos asociados, Orozco, Ortiz, su subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, y el excontador de la comuna, Daniel Herrera, entre otras personas, lograron extraer de las cuentas municipales más de $35 millones entre 2021 y 2023, que equivalen a unos $725 millones de hoy.
De acuerdo al auto de elevación a juicio, el dinero del que se apropiaron de modo ilegal fue utilizado para equipar un búnker político, gastos en efectivo, pago de “punteros” y compra de bienes. La cooperativa “Manos a la Obra” fue una de las 4 entidades asociativas vinculadas a esta operatoria, de las más de 20 asociaciones que se crearon en Las Heras en la misma época.
Ahora, el fiscal de Delitos Económicos Juan Tichelli y la querella particular encarnada por la Municipalidad de Las Heras deben dictaminar si aceptan el acuerdo ofrecido de dos años de prisión en suspenso para Orozco, y tres años en la misma condición para Janina Ortiz. Resta establecer si las penas son suficientes, y cuántos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos les van a dictar, más la multa y/o devolución del dinero mal habido. El peculado se castiga con dos a 10 años de prisión. A partir de tres años de condena, la cárcel es de cumplimiento efectivo.